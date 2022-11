Europarlamentar român, după ridicarea MCV: 'România nu a câștigat nimic, ci a pierdut! Au dat suveranitatea țării mele pe nimic'

Nu Comisia Europeană (CE) a pierdut ceva prin ridicarea MCV, ci România și-a pierdut suveranititatea, este mesajul transmis de europarlamentarul Cristian Terheș, după ce a analizat concluzia CE de ridicare a MCV pentru țara noastră.

„Ridicarea MCV este o falsa victorie, prin care Romania, cu votul PSD si PNL, marcheaza o noua etapa in pierderea suveranitatii sale in raport cu birocratia europeana!

Celor care se bucura din naivitate (altii se bucura si la ordin!) de pretinsa victorie obtinuta prin ridicarea MCV, le recomand sa citeasca cu atentie raportul, sa vada care e pretul platit si ca, de fapt, Romania nu a castigat nimic, ci a pierdut.

Slugilor si tradatorilor din politica care se gudura precum o catea ca au primit un os de la masa stapanilor, le spun ca istoria ii va judeca, dand suveranitatea tarii pe nimic!

Voi puncta pe scurt principalele probleme din raport.

1. MCV nu a murit, doar s-a transformat in PNRR.

De la inceputul si pana la finalul raportului, Comisia Europeana sublinieaza ca monitorizarea va continua nu doar in cadrul Mecanismului Rule of Law, aplicabil tuturor statelor membre, cat si, mai ales, in cadrul PNRR, care a preluat toate punctele importante din MCV:

"In addition, the Romanian Recovery and Resilience Plan, positively assessed by the Commission and adopted by Council on 3 November 2021, includes concrete milestones touching upon issues covered by the CVM which are central to the reform process, such as judicial reform and anti-corruption frameworks".

Guvernele Romaniei din 2020 incoace au avut grija sa mute MCV in PNRR, ce chiar este un mecanism de constrangere avand cea mai puternica sursa de presiune asupra tarii: banii.

Altfel spus, ridicarea MCV e un joc de glezna pentru prostit lumea: va lasam sa iesiti de sub MCV, care oricum era caduc, pentru ca v-ati bagat singuri conditionalitati in PNRR.

Verificarea jaloanelor din PNRR e facuta, printre altii, de Cristian Ghinea de la USR, cel care a si facut PNRR-ul cu acceptul PNL-ului si a lui Iohannis.

2. Ce a pierdut Romania prin concesiile facute Comisiei Europene

Am scris/vorbit in ultima perioada despre presiunile enorme facute asupra membrilor Parlamentului, presedintei ICCJ si judecatorilor CCR sa accepte noile modificari ale legilor justitiei, sub pretextul ca astfel MCV-ul va fi ridicat.

Dupa cum am aratat la punctul 1, in realitate nu s-a castigat nimic. Voi arata, insa, ce a pierdut Romania si romanii:

2.1. PNL si PSD au anulat raspunderea materiala a judecatorilor si procurorilor

"The revised justice laws reformed the civil liability regime for judges and prosecutors, addressing a long-standing issue identified in the CVM reports, Rule of Law Reports as well as in the case-law of the European Court of Justice. The new law on the status of magistrates provides that, when a plaintiff lodges a claim for compensation for a miscarriage of justice, the Ministry of Finance immediately notifies the magistrate concerned, who may apply to intervene in the first set of proceedings against the State. Moreover, the Ministry of Finance may lodge a recourse action against the magistrate only if the relevant section of the SCM finds the existence of bad faith or grave negligence in the miscarriage of justice, on the basis of a report drawn up by the Judicial Inspection. Previously, the Ministry could lodge the action regardless of the conclusions of the report of the Judicial Inspection."

Adica, pentru a se putea exercita actiunea in regres contra magistratului, trebuie prima data ca CSM sa constate ca acel magistrat a actionat din rea vointa sau grava neglijenta. Altfel spus, Ministrul Finantelor nu mai are nici o marja proprie de actiune, desi CCR a decis anterior ca asa ceva este neconstitutional.

Pe scurt, PSD si PNL i-au scapat de raspundere materiala pe toti magistratii care abuzeaza.

2.2. Noile legi ale justitiei, asa cum mai spus de la inceput, asigura primatul dreptului Uniunii Europene peste Constitutia Romaniei, incalcand suprematia acesteia si suveranitatea poporului. Nici un alt stat din UE nu a acceptat asa ceva!

"On substance, the disciplinary offences which generated concerns for judicial independence and the primacy of EU law were abolished."

Este evident ca Ciolacu, Predoiu, Cazanciuc si altii de la PSD si PNL au mintit cand au spus ca prin aceste legi nu se instituie primarul dreptului UE peste Constitutie, adica renuntarea la suveranitate.

Apoi, in lumina noilor legi ale justitiei, asa cum am mai spus, "independenta" judecatorului nu mai e o valoare constitutonala, ce-l obliga pe judecator sa fie supus Constitutiei si legii, ci ii da drept la arbitrariu.

Sa dea Domnul sa nu fie departe timpul cand cei din PSD si PNL vor fi judecati de asemenea judecatori.

2.3. Asa cum am avertizat deja, normele interne de procedura si respectarea dreptului la un proces echitabil nu vor mai valora nimic in fata intereselor financiare ale UE.

Comisia Europeana isi exprima in raport ingrijorarea fata de decizia CCR si a ICCJ referitoare la prescriptie, aratand ca ar putea avea efecte negative asupra combaterii coruptiei.

"Although civil law avenues for recovering some of the prejudice remain, the discontinuation of criminal proceedings in such a high number of corruption cases may have a significant impact on efforts to combat high-level corruption and its actual consequences and possible mitigating actions will be monitored closely by the Commission, also in the light of the CJEU’s ruling that EU law precludes the application of national rules or a national practice similar to the case-law of the Constitutional Court if it is capable of giving rise to a systemic risk of impunity for corruption offences or acts of fraud affecting the financial interests of the Union".

Cu alte cuvinte, Comisia Europeana a extins deja efectele deciziilor CJUE si a subliniat ca acestea se aplica prioritar si in problema prescrierii, altfel decat a transat deja "definitiv" CCR si ICCJ.

Altfel spus, nu doar ca deciziile CCR si ICCJ nu mai valoreaza nimic, ci si aplicarea legii penale mai favorabile, principiu universal fundamental de drept, poate si trebuie sa fie exclus de la aplicare in Romania in numele dreptului Uniunii Europene.

Daca in perioada stalinista a anilor '50, cand Romania era sub ocupatie sovietica, oameni erau condamnati pentru fapte comise cand acelea nu erau incriminate de legea comunista, acum vor fi oameni condamnati in Romania pentru fapte ce sunt prescrise, doar pentru ca pretinsul interes financiar al UE o cere.

In concluzie, nu Comisia Europeana a pierdut ceva prin ridicarea MCV, ci Romania si-a pierdut suveranititatea, guvernul tradator Ciuca, sustinut de PSD si PNL, acceptand subordonarea Constitutiei unor birocrati nealesi de nimeni si incalcarea drepturilor fundamentale ale propriilor cetateni.

Comisia Europeana va monitoriza de acum inainte Romania sa se asigure inclusiv ca justitia incalca propria Constitutie si drepturile fundamentale ale cetatenilor, pentru ca la schimb Romania sa poata beneficia de fonduri europene, la care tot Romania contribuie.

Faceti print screen la tot ce scriu cei care lauda acest atac la suprematia Constitutiei si suveranitatea Romaniei, pentru ca va veni timpul cand vor spune ca ei nu au sustinut ce sustin acum (asa au facut si cu sustinere vaccinarii, ca acum sa spuna ca ei nu au sustinut-o).

Blestemele tuturor celor nedreptatiti sa cada peste capul celor de la PSD si PNL care au acceptat acest act de tradare nationala!”, transmite Cristian Terheș.