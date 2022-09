Eveniment important la Eforie Nord: Peste 800 de neurologi, de pe patru continente, participă la Cursul European de Neuroreabilitare

Peste 800 de neurologi, de pe patru continente, vor lua parte la Cursul European de Neuroreabilitare, care se desfăşoară în 2 şi 3 septembrie, la Eforie Nord.

Evenimentul se va derula în format hibrid şi va fi susţinut de către unii dintre cei mai reputaţi specialişti internaţionali în domeniu.

Astfel, Cursul European de Neuroreabilitare va da continuitate programelor ştiinţifice medicale, al căror concept şi dezvoltare se derulează sub egida Fundaţiei Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN), în parteneriat cu Societatea de Neurologie din România (SNR), Institutul de Cercetare RoNeuro din Cluj-Napoca şi Academia de Ştiinţe Medicale din România, precum şi un consorţiu internaţional de universităţi, sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi a Federaţiei Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR), se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

"După o lungă perioadă de aşteptare, generată de pandemia COVID-19, interacţiunea umană începe să prindă contur şi în sfera acţiunilor noastre ştiinţifico-medicale din domeniul neurologiei reuşind, prin această a douăsprezecea ediţie a Cursului european de neuroreabilitare, să reunim peste 100 de medici neurologi români şi străini, alţi 700 de medici rezidenţi şi specialişti urmând să se interconecteze la acest eveniment ştiinţific prin platforma online a European Teaching Course on Neurorehabilitation şi pot spune că, prin numărul mare al participanţilor care sunt atraşi cu siguranţă de valoarea lucrărilor ce vor fi prezentate de către unii dintre cei mai renumiţi profesori neurologi ai lumii, acest eveniment va aduce un plus considerabil neurologiei globale, în general, şi neuroreabilitării în special", a declarat prof. dr. Dafin Mureşanu, preşedintele Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

La evenimentul ştiinţific dedicat neuroreabilitării, ce va fi organizat în format hibrid - online şi fizic la Eforie Nord -, în perioada 2-3 septembrie, vor fi prezenţi medici rezidenţi şi specialişti, precum şi reputaţi profesori şi cercetători ştiinţifici neurologi din ţări precum: USA, India, Brazilia, Nigeria, Coreea de Sud, UK, Germania, Austria, Israel, Italia, Elveţia, Olanda, Rusia, Ucraina, Belarus, Uzbekistan, Kazahstan şi România.