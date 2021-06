Alegerile care au loc in acest moment in organizatiile PNL scot la iveala disensiunile din aceste organizatii. PNL Diaspora nu face exceptie de la acestea. Pe surse am primit o scrisoare care pune pe tapet o serie de nereguli.

---

Domnule Presedinte PNL,

Domnilor senatori si deputati,

Dragi colegi,

Am considerat necesar sa va informez mereu de neregulile existente in filiala noastra PNL Diaspora deoarece un partid liberal functioneaza cu informatii si libera exprimare.

Acum consider ca trebuie sa va aduc la cunostinta pe scurt o situatie ingrijoratoare despre ce se intampla cu organizatiile de Diaspora si presiunile la care suntem supusi pentru a ne desfiinta.

Am inceput alegerile interne de putin timp, dar daca va continua asa, am pierdut 100% votul Diasporei pentru urmatoarele alegeri.

In Organizatiile:

- Germania: stabilirea alegerilor in 4 zile. Au fost adusi oameni carora li s-au scris adeziunile la intrarea in sala in care se desfasurau acestea. Nu fost convocati membrii de drept, au fost alesi oameni care nici macar n-au asistat la sedinta si care nu mai participa in viata activa a PNL de ani buni si sunt doar prezenti sa ridice mana la comanda dlui. Badea. Chiar Presedintele Filialei Germania s-a plans ca sunt tinuti artificial de catre conducerea PNL Diaspora. De asemenea nu s-au verificat identitatile celor prezenti si nu s-a semnat nici un proces verbal.

S-a facut deja o contestatie la COCON pentru ca cele mai multe OSV-uri deja ameninta cu demisia daca nu se regularizeaza aceasta situatie inacceptabila.

Alegerile BPL au avut loc inainte de alegerile pe OSV-uri.

- Italia: Prima intalnire pentru realegerea conducerii primului OSV, dupa ce nu a reusit sa-si impuna Fagarasian propriul om ca presedinte, acesta a dizolvat OSV-ul.

La o alta alegere de OSV membrii incomozi au fost lasati pe-afara, si lucru foarte grav, prim-vicepresedintele organizatiei Diaspora a fost tinut afara.

Ca alt rezultat de OSV, unde s-a impus de catre Fagarasian un presedinte, cei mai buni si competenti oameni din acea organizatie s-au retras din cauza modului dictatorial in care s-au desfasurat aceste alegeri.

Alt OSV din centrul Italiei dizolvat de Fagarasian cu contestatie (inca pe masa COA si inca fara raspuns) nu este lasat sa isi faca alegeri deoarece se sustine ca a fost dizolvat si membrii dati afara si desi in alte circumstante, nu doresc sa-i mai permita reinfiintarea acestuia. De mentionat foarte important este ca acesta se afla intr-o zona puternica si cu o comunitate mare de romani.

Unui alt OSV de data asta din nordul Italiei, nu i se permite infiintarea. Se interzice accesul la baza de date celorlalti candidati - celor care nu sunt afini actualei conduceri PNL Diaspora. Este inadmisibil ca la cererea prim-vicepresedintilor totusi sa nu se comunice listele membrilor PNL pe Italia.

De asemenea OSV Lazio-IT dupa indelungi discutii si scandaluri au obtinut permisiunea de a face alegeri - dar cu precizarea dlui. Fagarasian ca nu pot intra mai mult de 20 de persoane in sala din cauza "pandemiei" (lucru total neadevarat) - probabil sperand sa aduca el macar 11.

Grupul oficial BPL Italia a ajuns sa fie transformat din grup de informare si coordonare in grup de injurii si amenintari atat catre fostul domn secretar de stat (actual secretar general PNL Diaspora Italia) precum si tuturor celor care au o idee diferita de cea a dlui. Badea.

Limbajul folosit si atitudinea unora din actualul BPJ Diaspora nu are nimic in comun cu valorile si spiritul liberal al PNL.

- Spania: Organizatie dizolvata de catre dl. Badea deoarece nu ii era pe plac structura.

Printr-o sedinta imaginara, si cu dl Stan - presedinte interimar numit de 4 ani pentru a face alegeri - au creat o structura pe hartie, culmea publicata si pe site-ul oficial PNL Diaspora. Este cu atat mai ingrijorator cu cat persoanele mentionate ca ar fi in acea conducere (si pentru care dl. Stan sustine ca ar avea proces verbal) nu au fost prezente la alegerea lor, nu stiau ca sunt in aceasta conducere si nu au fost niciodata convocati pentru sedinta care nu a existat niciodata. Informatia a fost facuta publica ca fiind certa, deci este un fals si un uz de acest fals in scopuri proprii cu falsificari de semnaturi pentru sedinte si procese verbale. Cat de departe se mai poate ajunge de-aici?

Dl. Badea a anuntat ca se vor tine alegeri interne in PNL Diaspora Spania pe data de 10/07 iar presedintele interimar Spania a anuntat alegeri interne pe 17/10 - asta in contextul in care se stie ca pe 15/07 trebuiesc finalizate orice fel de alegeri interne locale.

Am cerut oficial folosind functia de prim-vicepresedinte sa mi se prezinte data/ora/locul/lista de membri dar nu au fost interesati sa dea un raspuns.

-Danemarca - Cu toate ca presedintele din Danemarca este ales oficial prin vot, in sedinta, cu participarea secretarului general dl. Barbu, cu o organizatie laudata chiar de dl. Badea cand a avut nevoie de ea, acum nu este recunoscut, iar pentru noile alegeri, PNL Diaspora Danemarca nu mai exista.

-Luxemburg - O organizatie veche, distrusa de dl. Badea, refacuta de niste oameni competenti si inimosi, au facut alegeri pe data de 20/06 cu participarea unui prim-vicepresedinte - dar chiar si asa nerecunoscuta de conducerea PNL Diaspora. Dl. Badea sustine in continuare ca nu exista romani in Luxemburg.

-Franta - organizatie dizolvata de dl. Badea, numire interimar tot de dansul in pofida votului organizatiei, nu li se comunica baza de date in vederea alegerilor, desi aceasta a fost ceruta de prim-vicepresedintele PNL Diaspora, care locuieste in Franta si care candideaza la functia de presedinte PNL Diaspora Franta.

-Anglia - organizatie desfiintata de dl. Badea care mentine o incertitudine voita pentru ca nimeni in afara de el sa poata organiza alegerile si pune in functie pe cine doreste dansul.

-Belgia - organizatie ce va avea alegerile in curand, cu anuntul prezentei "gastii" dlui. Badea. Aceasta "gasca" - pentru ca nu o putem numi altfel, este formata din oameni cu o lipsa crasa de educatie, care au avut confruntari directe cu injurii la adresa actualului presedinte PNL Belgia. Acestia au anuntat deja ca nu vor permite sa se faca alegeri pasnice daca rezultatul nu va fi cel dorit de dl. Badea.

-Cipru - alegeri castigate dar nu de oamenii lui Badea, motiv pentru care se fac presiuni maxime pentru a ridica mana la ordin. In consecinta toata organizatia - de la Presedinte pana la ultimul membru a DEMISIONAT, deoarece ei faceau parte din Partidul National Liber, nu din partidul dictatorial.

-Austria - organizatie pe persoana fizica. Presedintele numit este tinut doar pentru a ridica mana la ordin cand este necesar.

-Turcia - organizatie care si-a sustinut alegerile cu prezenta dlui. Badea si dlui. Fagarasian, in care 97 de persoane au fost trecute pe procesul verbal ca prezenta, 67 au semnat ca rezultat al sedintei, dar in fotografiile din timpul acesteia se vede foarte clar ca au fost doar 20 de persoane. Oare unde este neregula? Mai mult de atat... sa nu uitam scorul de la ultimele alegeri: 52 de voturi aduse pentru PNL pe TOATA Turcia.

Considerati acest e-mail o informare si nu o plangere. Asa v-am prezentat faptele mereu, indeplinindu-mi datoria de prim-vicepresedinte. Nu pot sta doar sa privesc neputincios cand toata organizatia PNL Diaspora are de suferit, iar oameni dedicati sunt batjocuriti si redusi la tacere. Cei care ma cunoasteti stiti deja ca lupt cu toata puterea pentru valorile liberale. Am luptat impotriva dictaturii cu arma in mana, acum lupt cu cuvantul si verticalitatea. Ce loc isi are mizeria asta in Partidul National LIBERAL?

Si mai mult de atat... ce veti face voi in legatura cu asta?

Daca voi considerati ca Diaspora mai conteaza in planurile de viitor ale PNL, ar trebui sa luati act de ce se intampla si poate sa faceti ceva.

---