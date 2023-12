Eximtur încheie anul 2023 cu vânzări de peste 48 milioane de euro

Volumul vânzărilor raportat de agenţia de turism Eximtur va depăşi 48 de milioane de euro în acest an, în creştere cu 20% faţă de anul 2022, conform datelor publicate, vineri, de companie, informează Agerpres.

Călătoriile de agrement au generat 63% din totalul vânzărilor estimate în 2023, iar segmentul călătoriilor de afaceri a înregistrat o creştere de 24%, echivalentul a 36% din vânzări. Destinaţiile din România au reprezentat 50% din vâƒnzări, în timp ce destinaţiile externe şi vânzările de bilete de avion au contribuit în egală măsură, cu câƒte 25%.

Potrivit sursei citate, vânzările pentru destinaţiile din România au înregistrat un salt general de 23%. În acest sens, vâƒnzările pentru staţiunile de pe Litoralul Mării Negre au crescut cu 14%, iar restul au consemnat o creştere de 29%. Valoarea medie a unui sejur a fost de 246 de euro/persoană.

Cele mai căutate zece destinaţii în România au fost: Băile Felix, Mamaia, Eforie Nord, Băile Herculane, Călimăneşti Căciulata, Olimp, Venus, Sovata, Saturn şi Cap Aurora.

Destinaţiile care au înregistrat o creştere semnificativă, în 2023 faţă de anul 2022, includ: Eforie Sud (560% faţă de anul anterior), oraşele turistice: Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Oradea, Constanţa (244%), Slănic Moldova (208%), Băile Olăneşti (177%), Păltiniş (177%), Buşteni (166%), Băile Herculane (159%) şi Vatra Dornei (154%).

La categoria destinaţiilor externe, datele Eximtur relevă faptul că vânzările au înregistrat o creştere de 14%, iar valoarea medie a unui sejur extern a fost de 635 de euro/persoană.

În topul celor mai solicitate destinaţii de vacanţă în străinătate, Turcia s-a clasat pe primul loc, contribuind cu 25% din totalul vânzărilor şi o valoare medie a sejurului de 800 de euro/persoană. Grecia a ocupat locul doi, cu 21% din total şi cu o valoare medie a sejurului de 680 de euro.

Alte destinaţii externe notabile au inclus: Egipt - cu o valoare medie a sejurului de 727 de euro, Spania (771 de euro), Germania (473 euro/persoană), Cipru (749 euro/persoană), Bulgaria (354 euro/persoană), Italia (455 euro/persoană), Regatul Unit al Marii Britanie (876 euro/persoană) şi Tunisia (655 euro/persoană). În acelaşi timp, cele mai dinamice destinaţii externe, în 2023, au fost: Canada (1905% faţă de anul anterior, datorată organizării de evenimente corporate/business), Malta (426%), Cipru (346%), Spania (287%), Tunisia (259%), Regatul Unit (235%), Italia (209%), Emiratele Arabe Unite (175%), Olanda (172%) şi Germania (140%).

La capitolul tendinţe pentru anul 2024, în analiza tur-operatorului se mizează, pentru România, pe faptul că solicitările clienţilor se vor orienta către unităţi hoteliere ce oferă servicii all-inclusive, asigurând astfel confort şi o gestionare mai predictibilă a bugetului de călătorie. Staţiunile balneare tradiţionale şi unităţile dotate cu spa din întreaga ţară vor fi căutate în special pentru tratament, prevenţie şi relaxare. De asemenea, se anticipează o creştere a solicitărilor pentru trasee turistice şi vizitarea oraşelor turistice consacrate, precum: Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu şi Iaşi.

Cât priveşte destinaţiile externe specifice călătoriilor business, anul viitor pe lista intereselor se află Germania sau Marea Britanie.

De asemenea, pentru călătoriile cu scop de vacanţă, Turcia se va menţine în topul vânzărilor, dar cele mai semnificative creşteri se vor înregistra pentru Grecia, Spania, Cipru şi Italia. Totodată, se vor solicita în continuare pachetele charter către destinaţii calde, în special pentru vacanţe la mare, precum şi pentru hotelurile care oferă servicii all-inclusive.

Eximtur a împlinit în acest an trei decenii de existenţă neîntreruptă pe piaţă, timp în care a deservit peste patru milioane de călători şi peste cinci sute de companii pentru călătorii de afaceri, a vândut peste un milion de bilete de avion şi mai mult de două milioane de vacanţe. Compania are în portofoliu 12 agenţii, dintre care şase sunt deţinute direct, iar celelalte sub franciză.

Cu capitaluri proprii de peste trei milioane de euro, Eximtur este acreditată de IATA, deţine certificare ISO 9001:2008 şi certificare de atestare NCAGE în cadrul sistemului de codificare NATO. De asemenea, compania este auditată de Ecovadis pentru dezvoltare sustenabilă.