Expirații care vor să salveze țărișoara: Tăriceanu, Ponta și Cioloș

Au fost slugile mafiei pesediste. Au lăsat în urma lor doar dezastre. Nu au avut nici un proiect inteligent dus până la capăt. Doar vorbe.

Acum, își schimbă pielea și ne spun că ei vor salva România. Mint.

Nu au nimic de oferit în afară de ceea ce ne-au oferit deja: cuvinte goale. În spatele acestor personaje se află, atunci ca și acum, aceleași structuri securist-corupte, aceleași rețele dubioase, care conduc, de facto, România din 1990.

Să ne uităm, în fugă, cu ce i-au pricopsit pe români guvernările Tăriceanu, Ponta și Cioloș:

-Tăriceanu, pionul lui Geoană și Hrebenciuc la Palatul Victoria, a băgat România in cel mai crâncen faliment din 1929 până azi. În vreme de pace și beneficiind uriașe oportunități - creșterea economică din perioada 2001-2007 și aderarea la UE - a reușit să sifoneze și să risipească toți banii. Un kilometru de autostradă nu a rămas în urma sa.

-Ponta, cel alungat de poporul român după tragedia de la Colectiv. Ar trebui să fie judecat pentru refuzul de a-i trimite pe răniți în străinătate. Practic, i-a condamnat la moarte în spitalele românești de stat, nepregătite nici pentru tratarea unui singur mare ars, cu atât mai puțin pentru sute de astfel de pacienți.

-Dacian Cioloș, păpușa blatiștilor Dragnea și Iohannis. Nu mișca un deget fără aprobarea binomului care-l trăgea de sfori. Specialist în gargară cu iz european, precum “comisia de tăiat hârtii”. Putea să curețe administrația centrală de mizeriile pesediste, în frunte cu Raed Arafat, dar n-a avut curaj. Putea schimba sistemul de alegere al primarilor, revenind la două tururi, ceea ce salva Bucureștiul de dezastrul numit PSD&Firea și schimba direcția alegerilor parlamentare. S-a temut însă de reacția Satanei de Teleorman. Practic, a facilitat victoria zdrobitoare a PSD la alegerile din 2016.

În cazul fostului premier tehnicrat, rebrănduirea sub marca noii stângi hipsterești anti-creștine e cu atât mai perversă cu cât, până prin 2012, domnia-sa era un creștin popular care îmbrățișa valorile dreptei conservatoare și ale familiei tradiționale. Acum, ca să arate ca a trecut cu arme și bagaje într-o nouă tabără, primul său obiectiv anunțat este salvarea Roșiei Montana. Subiectul o mort și îngropat, România are probleme infinit mai importante – justiția, dezastrul economic, distrugerea mecanismelor anti-corupție, etc – dar domnul Cioloș relansează un subiect marginal, cel puțin în acest moment, doar ca să se dea hipster de stânga. Eu cred că nu reușește decât să fie penibil.

Acești mari expirați, Tăriceanu, Ponta și Cioloș, cred că am uitat ce au făcut când au fost premieri. Că acum se pot vinde drept “oameni noi în politică”. Eu spun că nu trebuie să îi lăsăm să ne mintă din nou. Nu avem dreptul să uităm ce au făcut. Eu nu mai vreau încă un an de cuvinte frumoase susurate de numitul Cioloș, timp în care PSD se reface și se relansează politic. Eu vreau lideri curajoși, care să scoată Ciuma Roșie în afara legii și să-i asigure Satanei de Teleorman un proces (sau mai multe…) rapid, după care să închidă ușa celulei și să arunce cheia. Domnul Cioloș nu are acest curaj, a dovedit deja că se teme de PSD.

Dacă uităm ce au făcut acești “foști”, suntem condamnați să retrăim dezastrele acelor guvernări corupt-securiste.

