Explozie la bordul unui petrolier în apropiere de Hong Kong: Mai multe victime

Cel puţin o persoană a murit şi alte şase au fost rănite într-o explozie la bordul unui petrolier sâmbătă la 300 km est de coasta Hong Kongului, au anunţat autorităţile, citate de France Presse, scrie AGERPRES.

JUST IN: 1 dead, 7 injured in explosion aboard tanker off Hong Kong https://t.co/SF2ZsExE58 pic.twitter.com/9jpwqjckNS