Explozie urmată de un incendiu în Mureș, un bărbat a fost rănit grav

Un bărbat de 67 de ani din satul Curteni, comuna Sântana de Mureş, a suferit, joi, arsuri grave la nivelul capului şi pe mâini, în urma unei explozii care s-a produs în locuinţa sa, pe fondul unei acumulări de gaze naturale, în timp ce intenţiona să aprindă focul în sobă.

"În această dimineaţă am fost solicitaţi să intervenim în localitatea Curteni la o explozie urmată de un incendiu la o casă de locuit. Ne-am deplasat la faţa locului cu două autospeciale de stingere şi cu o autospecială de descarcerare. Când am ajuns la locul intervenţiei, incendiul se manifesta în podul locuinţei şi am identificat o victimă de sex masculin de 67 de ani, care a suferit arsuri de gradul I şi II la nivelul capului, feţei şi membrelor superioare, era conştientă. La locul intervenţiei am solicitat şi o ambulanţă cu medic pentru să (...) viaţa victimei era pusă în pericol'', a declarat presei căpitan Mihai Gagyi, comandantul Detaşamentului Târgu Mureş.

Potrivit acestuia, a fost afectată locuinţa aproape în întregime în interior.

''Noi am intervenit pentru decuplarea curentului, pentru oprirea alimentări cu gaze naturale şi pentru lichidarea incendiului. În urma exploziei a fost afectată locuinţa aproape în întregime în interior. Nu au mai fost alte probleme deosebite după preluarea victimei. Este vorba despre o acumulare de gaze, va urma o cercetare a împrejurărilor care au dus la producerea exploziei, împreună cu furnizorul de gaze naturale", a spus Mihai Gagyi.

Bărbatul a fost transportat la UPU SMURD Târgu Mureş, conform agerpres.