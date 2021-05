Expoziţia Draw me like one of your French girls... de Ioana Sisea s-a deschis la MNŢR

Proiectul „Draw me like one of your French girls...”, instalaţie şi performance de Ioana Sisea, va fi inaugurat vineri în spaţiul MNŢRplusC al Muzeului Naţional al Ţăranului Român.

Vernisajul a ceea ce este caracterizat drept deturnarea de către Ioana Sisea a motivului clasic al „Odaliscei" va avea loc la ora 18:00.

Ioana Sisea se concentrează pe relaţiile socio-simbolice dintre obiectul artistic, artist şi spectator. Ea abordează variate medii vizuale, precum desenul, sculptura, instalaţia şi video-ul şi diferite stiluri şi genuri artistice, în funcţie de impactul acestora asupra percepţiei privitorului, informează News.ro.

„Draw me like one of your French girls...“ este o instalaţie şi un performance care provoacă practicile îndelung păstrate ale societăţii şi impactul lor asupra lumii interioare a femeii. Motivul clasic al Odaliscei este reinterpretat pentru a emancipa subiectul feminin, plasându-l în ipostaze contemporane de plăcere sexuală, explorare şi auto-adorare. Titlul face referire la cererea de obiectivare şi sexualizare, formulată de personajul feminin, din propria sa plăcere. Această cerere/ nevoie inversează istoria Odaliscei ca obiect pasiv, fără glas, şi transformă voyuerismul masculin într-un ritual de adoraţie.

Performance-ul se va desfăşura în limba engleză.

Expoziţia este cu acces gratuit şi este deschisă vinerea, între orele 13:00 şi 18:00, dar şi cu ocazia Nopţii Muzeelor, pe 12 iunie.

Vizitarea expoziţiei se va desfăşura respectând toate normele igienico-sanitare.