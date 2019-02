FABULOS A trimis-o pe Simona Halep acasă, dar i-a făcut un mare favor: Vestea OFICIALĂ de la WTA - VIDEO

Belinda Bencic (Elveţia, locul 45 WTA) a învins-o pe Petra Kvitova (Cehia, locul 4 WTA şi cap de serie 2) şi a câştigat turneul de categorie Premier 5 de la Dubai. În urma acestui rezultat, Simona Halep va rămâne numărul 2 în clasamentul WTA de luni.

Belinda Bencic, care a învins-o în sferturi pe Simona Halep, locul 2 WTA, a trecut de Kvitova cu scorul de 6-3, 1-6, 6-2, după o oră şi 43 de minute.

Citește și: Liviu Dragnea, huiduit la Madrid:’Afară cu corupţii!’

Petra Kvitova ar fi întrecut-o pe Halep în clasamentul WTA dacă ar fi câştigat turneul, scrie news.ro.

Bencic a obţinut primul titlu în acest sezon şi al treilea al carierei.

Citește și: Traian Băsescu, reacție dură la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasă’ .

She did it!

BelindaBencic, the #DDFTennis trophy is yours!

She overpowered Kvitova by

6-3, 1-6, 6-2. pic.twitter.com/FmsYFNNe12