FC România a fost salvată de un antreprenor român prin cea mai mare ofertă de sponsorizare

FC România, echipa de fotbal din Chesunt, susținută de comunitatea de români din Marea Britanie, care a reușit din 2016 până în prezent o performanță uimitoare și care joacă în prezent în Divizia Centrală de Sud a Ligii Isthmian intrase în cea mai neagră perioadă de la înființare. Criza pandemică a condus la pierderea completă a veniturilor și a sponsorizărilor, clubul fiind pe muchia supraviețuirii. La scurt timp de la apelul făcut de echipă, Ștefan Voloșeniuc (foto), un antreprenor român stabilit în Londra a răspuns și a oferit cea mai mare sponsorizare din afara ligii.

Comunitatea de români din Anglia și suporterii au primit o veste bună la începutul acestei luni, când echipa lor favorită de fotbal, FC România, a fost salvată printr-un contract de sponsorizare semnat de compania de construcții civile SF Stefan pentru următoarele cinci sezoane, în valoare de 750000 de lire sterline.

Motto-ul echipei ”Always Together” (Mereu împreună) își confirmă sensul cu cel mai rapid sprijin financiar venit chiar de la un român stabilit în Marea Britanie. Omul de afaceri Ștefan Voloșeniuc, care, în prezent, își vizitează familia în România, a văzut miercuri seară anunțul postat pe social media de proprietarul și managerul echipei, Ionuț Vintilă, și a reacționat cu dorința de a sprijini financiar clubul.

„La fel ca mulți români din Marea Britanie, cunoșteam clubul și știam că ar fi îngrozitor pentru echipă, pentru jucători și pentru suporterii lor, dacă ar fi fost nevoiți să renunțe la acest proiect uimitor din cauza unei situații care este complet în afara controlului lor. Discutând cu Ionuț Vintilă, am descoperit unul dintre cei mai mari patrioti români, un om care și-a dedicat viața pentru a sprijini o cauză importantă pentru această comunitate românească, care locuiește în străinătate. Așadar, l-am convins să nu renunțe și, alături de el, să putem duce mai departe acest proiect măreț. Sunt extrem de fericit că, sponsorizând FC România pentru următoarele cinci sezoane, reușim să dăm ceva înapoi comunității românești, mai ales că SF Stefan a fost fondat și crescut în zona de nord a Londrei. Această sponsorizare îi va permite clubului să se concentreze pe o nouă aspirație”, a declarat omul de afaceri Ștefan Voloșeniuc.

Ionuț Vintilă, cel care a fondat echipa în 2006 și a fost managerul ei în ultimele 14 sezoane, a fost surprins de efectul rapid al mesajului său și că, astfel, viitorul clubului său a fost asigurat într-un timp atât de scurt de la anunțul postat pe social media.

„Acest lucru este mai presus decât orice mi-aș putut imagina. După ce am vorbit joi dimineață cu Ștefan, am simțit cu adevărat că Dumnezeu a adus omul potrivit la momentul potrivit pentru a sprijini clubul și pe marea noastră comunitate. Ștefan este unui dintre cei mai buni români pe care i-am întâlnit de când am plecat din România și amândoi suntem dedicați trup și suflet pentru a sprijini comunitatea de români. Mă simt binecuvântat să lucrez cu acest om și sunt sigur că, avându-l pe Ștefan alături, vom construi un club mare. Vrem să reprezentăm și să avem grijă de comunitatea noastră, care este o valoare comună, pe care o împărtășim”, a precizat Ionuț Vintilă

Echipa clubului FC România a fost formată inițial, în 2006, din români care erau mutați în Marea Britanie și care îți doreau să joace fotbal în timpul liber. Dar, pe măsură ce clubul s-a dezvoltat și a urcat în clasamentul ligilor, a câștigat titluri și a atins performante spectaculoase, și-a diversificat jucătorii și suporterii, devenind un reper important în fotbalul local. Parcursul glorios al echipei a inclus Divizia 1 a Ligii de fotbal din Middlesex, Liga 1, titlul la Cupa Middlesex County Open, clasare în Liga FA Vase, Cupa Angliei (FA Cup), unde a ajuns în runda a 2-a de calificare, fiind învinsă doar de Sutton United cu 3-2, după ce a câștigat în fața Haverhill Rovers, Heybridge Swifts și AFC Sudbury.

Ascensiunea spectaculoasă a clubului de la înființare până în prezent a atras atenția de la diverse publicații media din Anglia, din străinătate și, desigur, din România. Spre mulțumirea fanilor, povestea lui poate continua cu ajutorul acestei sponsorizări.

Un antreprenor român în construcții ajută la construirea unui viitor pentru FC România

Cel care a decis să sprijine clubul, Ștefan Voloșeniuc, este cunoscut în comunitatea de români din Anglia, fiind stabilit în Londra din 2007, când a avut prima slujbă în construcții și învăța singur limba engleză. Seriozitatea și dorința de a se dezvolta a condus la deschiderea propriei companii contractante, SF Stefan, în 2009. Un deceniu mai târziu, compania angajează peste 130 de angajați, dintre care majoritatea români, are o cifră de afaceri de peste 25 milioane de lire sterline și este una dintre cele mai respectate companii de inginerie civilă din Londra și Sud-Est.

”Am avut sprijinul multor români din Londra când am creat și am început să dezvolt SF Stefan, așa că mă bucur să-i pot susține la rândul meu pe alți români. Motto-ul companiei noastre este ‘We Build To Last’ (Noi construim ca să dureze), așa că e o potrivire foarte bună și naturală să lucrăm cu Ionuț Vintilă și echipa lui de la FC România, pentru că au arătat prin rezultate și prin reputația creată că totul a fost construit să dureze și, de aceea, merită un viitor lung și plin de succes. O zicală pe care am învățat-o acum mult timp este că toți putem face lucruri mici și cu multă dragoste, dar, împreună, putem face ceva cu-adevărat minunat. Acest lucru s-a întâmplat săptămâna aceasta”, a mai declarat Ștefan Voloșeniuc.