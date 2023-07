FCU Craiova-FCSB: Florin Drăgan: 'Am întâlnit cea mai puternică echipă din România'

Florin Drăgan, antrenorul interimar al FCU Craiova, aşteaptă un antrenor principal şi este convins că echipa sa are calitate şi că va reveni după înfrângerea suferită duminică, în faţa FCSB, anunță news.ro.

„În opinia mea am întâlnit cea mai puternică echipă din România Ne-au fost net superiori. Când a scăpat Sidibe, putea să fie 3-2, puteam să revenim, mai erau şase-şapte minute însă nu s-a întâmplat asta. Noi nu am făcut faţă presiunii, iar FCSB a fost mai bună decât noi astă-seară. Am început jocul timoraţi, am primit două goluri foarte repede. Din păcate pentru noi atât am putut astă seară. Sigur că putem redresa, noi încercăm. Eu sunt antrenorul secund şi încerc să ajut. Aştept antrenorul.

Noi o să revenim, ştim că avem calitate. Nu jucăm în fiecare etaă cu FCSB şi mergem la Sepsi să luăm puncte”, a spus Florin Drăgan, antrenorul interimar al echipei FCU Craiova.