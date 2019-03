Felix Rache, potop de ironii la adresa Vioricăi Dăncilă: a recunoscut ceea ce știa toată lumea

Premierul Viorica Dăncilă face vâlvă cu afirmația conform căreia mai bine citește de pe o hârtie, decât să spună prostii. Coordonatorul de comunicare al Pro România, Felix Rache, îi sugerează premierului să nu mai vorbească deloc pentru că oricum și de pe foi citește tot prostii.

”In sfarsit, Dancila recunoaste ceea ce toata lumea stia deja: ca nu poate gandi cu capul ei. "Decat sa vorbesc liber si sa spun prostii, mai bine sa am o hartiuta", a spus premierul Romaniei de la tribuna Parlamentului.

Asta e, sub regimul Dragnea oricum nimeni nu mai poate vorbi liber in PSD. Ce as vrea insa sa o informez pe doamna Dancila e ca si asa bate campii, fiindca Dragnea tot prostii ii scrie pe hartiuta - doar ca ea n-are nici macar inteligenta sa-si dea seama.

Prin urmare, o rog pe doamna Dancila sa nu mai vorbeasca nici liber, nici de pe hartiuta, in nici un fel. In numele Romaniei ar trebui sa vorbeasca doar oameni care stiu limba romana, nu semianalfabeti care au trecut in CV romana la limbi straine, si aia la nivel incepator.”, arată Felix Rache.