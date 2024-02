Ferrari se apropie de o capitalizare de piață de 100 de miliarde de dolari datorită comenzilor solide

Acţiunile Ferrari au atins joi un nou maxim istoric, ceea ce a dus capitalizarea de piaţă a constructorului italian de automobile sportive aproape de pragul de 100 de miliarde de dolari, după ce Ferrari a anunţat că se aşteaptă la venituri în creştere în acest an graţie unui carnet consistent de comenzi, transmite Reuters.

Ferrari a anunţat joi că în 2023 a livrat un număr total de 13.663 de automobile, cu 442 de unităţi mai mult decât în 2022. De asemenea, în trimestrul patru al anului trecut profitul net al Ferrari a crescut până la 294 milioane de euro iar cifra de afaceri trimestrială a crescut cu 11% până la 1,52 miliarde de euro, potrivit Agerpres.

"Rezultatele record din 2023, ambiţiile pe care le avem pentru 2024, împreună cu vizibilitatea excepţională a carnetului nostru de comenzi, ne permite să ne uităm cu încredere spre zona superioară a ţintelor pentru 2026", a declarat directorul general Bendetto Vigna. Acesta a adăugat că pentru prima dată în istorie, profitul net al Ferrari a depăşit un miliard de euro.

Pentru 2024, Ferrari se aşteaptă la un profit operaţional de cel puţin 2,54 miliarde de euro.Aceste prognoze referitoare la creşterea veniturilor şi profitului în acest an a dus acţiunile Ferrari la maxime istorice atât la bursa de la Milano cât şi la cea de la New York.În jurul orei 14.45, acţiunile Ferrari erau în creştere cu peste 9% la bursa de la Milano, ceea ce duce avansul înregistrat de la începutul anului la 13,1%, în timp ce acţiunile rivalului Porsche sunt nemodificate în acest an.