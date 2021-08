Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary îi va decerna un premiu pentru întreaga carieră actorului Ethan Hawke

Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, care anul acesta se desfăşoară în perioada 20 - 28 august, îi va decerna un premiu pentru întreaga carieră actorului, regizorului şi scriitorului american Ethan Hawke, relatează joi EFE.

"Suntem încântaţi sa urăm bun venit la Karlovy Vary unui artist pe care îl admirăm de mult timp", notează directorul festivalului, Karel Och, într-un comunicat, potrivit agerpres.ro.

El a explicat că festivalul a omagiat în 2018 cu acest premiu societatea de film non-profit "Austin Film Society", care încurajează filmele independente, iar distincţia de anul acesta pentru Ethan Hawke, foarte implicat în cinematografia independentă din Texas, este o extindere a acestei recunoaşteri.

Născut la 6 noiembrie 1970, la Austin, Texas, Ethan Green Hawke este un actor, regizor, scenarist şi romancier american. A fost nominalizat de patru ori la premiile Oscar le-a lungul carierei sale pentru rolurile din "Training Day" (2001), "Before Sunset" (2004), "Before Midnight" (2013) şi "Boyhood"(2014).

Premiul cu care va fi onorat, "President's Award", va fi al doilea pe care actorul îl primeşte pentru cariera sa din lumea filmului, după ce Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian i-a acordat "Premio Donostia" în 2016.

Cariera lui artistică a luat avânt cu rolul unui elev timid din aclamatul film "Dead Poets Society" (1989),în care profesorul era interpretat de Robin Williams. În anii 90, Hawke a interpretat roluri aplaudate de critici care i-au impulsionat cariera, precum cel al lui Troy, în "Reality Bites" (1994), sau Jesse, din "Before Sunrise" (1995).

"Before Sunrise" este primul film dintr-o trilogie, completată de "Before Sunset" (2004) şi "Before Midnight" (2013), care urmăreşte de-a lungul a 20 de ani acelaşi cuplu de protagonişti, Jesse şi Céline (Hawke şi Julie Delpy), de la prima lor întâlnire romantică şi până la amurgul relaţiei lor.

Mai recent, Hawke a fost co-scenarist şi protagonist al miniseriei dramatice"The Good Lord Bird", un rol pentru care a primit o nominalizare la cel mai bun actor într-o producţie de televiziune la ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur.

La Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary el vine să prezinte filmul "First Reformed", în regia lui Paul Schrader, în care joacă rolul unui pastor care trece printr-o criză de credinţă.

În februarie, Hawke şi-a lansat primul său roman, "A Bright Ray of Darkness", în care vorbeşte despre artă şi dragoste, faimă şi dezamăgiri, într-o poveste despre un tânăr ce debutează pe Broadway într-un moment în care căsnicia lui se destramă.