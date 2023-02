Festivalul Rocanotherworld va avea loc la Iaşi, în perioada 22 - 25 iunie

Cea de-a 8-a ediţie a festivalului Rocanotherworld va avea loc la Iaşi, în perioada 22 - 25 iunie. Organizatorii au anunţat primii artişti care vor fi prezenţi anul acesta pe scenele festivalului, devenit unul dintre cele mai aşteptate evenimente din nord-estul ţării, informează News.ro.

Primii artişti care vor urca pe scena principală la această ediţie sunt: Madrugada (Norvegia), Moonlight Breakfast (Austria), Orkid (România), We Singing Colors (România); iar primul DJ anunţat pe scena de muzică electronică este Mihai Popoviciu.

Muzicieni de la Madrugada şi-au menţinut întotdeauna propriul peisaj sonor de-a lungul anilor, au câştigat numeroase premii, iar cele şase albume de studio, un album live, o mulţime de single-uri şi EP-uri au atins performanţa discurilor de aur sau de platină.

Moonlight Breakfast sunt un duo românesc din Austria. Un mix aspru, dar sofisticat de dream pop, cosmic disco, electro, nu-jazz si swing. Primul lor concert susţinut vreodată a fost în 2011, pentru un public de 35.000 de persoane, în deschidere pentru Jamiroquai.

We Singing Colors combină indie folk-ul cu elemente electro şi pop-alternative pentru a crea propria lume.

Orkid, trioul de shoegazeri (Vlad Ilicevici, Radu Pop, Mihnea Dumitrescu), îşi defineşte stilul ca fiind post-traumatic blues. În cei şase ani de existenţă au sustţnut peste 150 de concerte, au cântat în deschiderea unor formaţii precum: Mogwai (Scoţia), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), The Underground Youth (Anglia), dar şi a celor mai populare formaţii autohtone. Vlad Ilicevici este de formare scenarist şi regizor de film, iar Radu Pop este animator şi artist grafic, Orkid este un produs cinematic, care pune accentul şi pe vizualuri animate, ilustraţie şi design.

Timp de peste un deceniu, producătorul şi DJ-ul român Mihai Popoviciu a construit un corp de lucrări caracterizat de groove-uri deep, precizie clară şi energie irezistibilă. "E minunat să văd oameni dansând, zâmbind, distrându-se bine. Indiferent ce fac, acesta este principalul lucru", spune artistul.

"Încă de la început, fiecare veste pe care am lansat-o public ne-a oferit foarte multă emoţie şi încântare, însă bucuria pe care o simţim acum, împărtăşind faţă de publicul nostru un prim val atât de drag, ne entuziasmează total. Deşi mai sunt multe luni până la festival, nerăbdarea în cadrul echipei deja şi-a făcut simţită prezenţa. Cu toţii abia aşteptăm să ne reîntâlnim pe 22 iunie şi să #rocanotherworld timp de 4 zile", menţionează Patricia Butucel, directorul festivalului.

Cea mai recentă ediţie a festivalului Rocanotherworld, a şaptea, a avut loc în zona de agrement Aroneanu din Iaşi in perioada 23 - 26 iunie 2022. Manifestarea s-a bucurat de peste 15.000 de participanţi, iar concertele difuzate online au avut peste 70.000 de vizualizări. Patru scene cu 16 trupe invitate, 15 DJ şi 10 artişti de improvizaţie au alcătuit programul muzical al festivalului.

Activităţile desfăşurate sub componenta #BeForOthers sunt întreprinse în direcţia zero waste, acţiuni de responsabilizare, ecologizare şi colectare selectivă, colecte de hrană pentru animalele fără stăpâni, susţinerea refugiaţilor ucraineni, precum şi aprovizionarea spitalelor ucrainene cu materiale sanitare şi medicamente.

Abonamentele pentru Rocanotherworld 2023 au fost puse deja în vânzare în număr limitat şi la un preţ promoţional, iar acestea sunt disponibile online.

Rocanotherworld a luat naştere în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu. Organizat de Showberry şi Asociatia Industrii Creative, festivalul a sprijinit numeroase proiecte cu impact în comunitate iar începând din 2021, alături de principalul partener, Kaufland Romania, Rocanotherworld a pornit in misiunea de a deveni un festival zero waste friendly.