Filmările pentru al doilea sezon din 'House of the Dragon' au început în Regatul Unit

Filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului TV "House of the Dragon", produs de HBO, au început la Leavesden Studios din Regatul Unit, informează marţi site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter.

"'House of the Dragon' s-a întors", a anunţat coordonatorul serialului, Ryan Condal, într-un comunicat. "Suntem încântaţi să filmăm din nou alături de membrii familiei noastre originale, precum şi alături de noi talente aflate de ambele părţi ale camerei de filmat. Toate personajele voastre preferate vor conspira în curând la mesele de consiliu, vor mărşălui alături de armatele lor şi îşi vor ghida dragonii în luptă", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Printre "noile talente" care participă la cel de-al doilea sezon din "House of the Dragon" se află producătorul executiv Alan Taylor, premiat cu Emmy şi a cărui colaborare la "Game of Thrones" a fost esenţială pentru nuanţarea stilului regizoral al celebrului serial TV. Alan Taylor, care a realizat recent episodul-pilot al serialului AMC "Interview with the Vampire", a fost adus în echipa de producţie de la "House of the Dragon" după ce al doilea coordonator şi regizor al primului sezon, Miguel Sapochnik, a decis să părăsească această producţie TV.

HBO nu a anunţat deocamdată data oficială de lansare a celui de-al doilea sezon, însă acesta va ajunge pe micile ecrane cel mai probabil în 2024.

Potrivit HBO, primul sezon a înregistrat o audienţă medie de 29 de milioane de telespectatori per episod - mai mare decât aproape toate sezoanele (cu excepţia ultimelor două) din "Game of Thrones".

Inspirat din cartea "Fire & Blood" a scriitorului George R. R. Martin, care este şi producător executiv, serialul "House of the Dragon" are o acţiune plasată cu 200 de ani înaintea evenimentelor descrise în "Game of Thrones" şi prezintă povestea casei Targaryen.

Din distribuţia celui de-al doilea sezon fac parte Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno şi Rhys Ifans.

Lor li se vor adăuga actorii Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall şi Matthew Needham.