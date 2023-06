Filmul 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem' proiectat la Festivalul de Animaţie de la Annecy

Filmul "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", care explorează frământările adolescenţei prin intermediul celebrelor "Ţestoase Ninja", a fost aclamat de public la Festivalul Internaţional de Animaţie de la Annecy, transmite marţi AFP.

Proiectată în avanpremieră într-o versiune aflată în lucru, noua adaptare a aventurilor lui Leonardo, Donatello, Michelangelo şi Raphael urmează să fie lansată în cinematografe la 9 august, conform Agerpres.

Produs de Seth Rogen ("Superbad", "Knocked Up") şi regizat de Jeff Rowe, filmul urmăreşte visul de a trăi o viaţă normală a patru fraţi, ţestoase mutante izolate în canalizările din New York împreună cu mentorul lor, şobolanul Splinter, care i-a învăţat pe discipolii săi ninjutsu pentru a se apăra de oameni.

Nerăbdători să fie acceptaţi, cei patru fraţi decid să atace o organizaţie criminală misterioasă, ajutaţi de noua lor prietenă April O'Neil, liceană şi jurnalistă aspirantă.

Filmul, distribuit de Paramount, este produs de canalul american Nickelodeon, care a cumpărat în 2009 drepturile pentru saga creată în anii 1980 de autorii de benzi desenate Kevin Eastman şi Peter Laird, şi a lansat de atunci două seriale animate.

"Cu Seth Rogen şi (colaboratorul său apropiat) Evan Goldberg, am vrut ca personajele să arate ca nişte adolescenţi adevăraţi", a declarat Jeff Rowe pentru AFP.

"Ştiam, totodată, că filmul trebuie să fie diferit pentru a funcţiona, aşa că am apelat la turnuri îndrăzneţe" în comparaţie cu universul original, a adăugat regizorul. "Mulţi oameni sunt foarte ataşaţi" de aceste personaje, care au cunoscut epoca lor de aur în anii '80-'90 şi "nu am vrut să stricăm totul", a continuat el.

Combinând efectele 3D cu diverse tehnici de animaţie, această prodcţie suscită invariabil comparaţii cu "Spider-Man: Across the Spider-Verse", care în prezent se bucură de succes în cinematografe, dar şi de predecesorul său, recompensat cu Oscar, "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

"Tot ceea ce este diferit (din punct de vedere stilistic) este comparat cu 'Spiderverse' ", deşi cele "două filme sunt complet diferite", a comentat Jeff Rowe. "Există o renaştere artistică în acest moment pe care Spider-Man, într-un fel, a început-o", a spus el, estimând că "blockbustere americane de animaţie mult mai creative" vor fi lansate în viitor.