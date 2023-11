Final de eră! Mircea Lucescu a demisionat și și-a anunțat retragerea

Antrenorul român Mircea Lucescu şi-a dat demisia de la echipa ucraineană Dinamo Kiev, a anunţat vineri seară clubul, pe pagina oficială de Facebook.

Mircea Lucescu (78 de ani) şi-a anunţat demisia după meciul pierdut în campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Şahtior Doneţk.

Se pare că antrenorul nu numai că pleacă de la echipă, dar şi-a anunţat şi sfârşitul carierei.

„Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină - o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit”, a declarat Mircea Lucescu.

Lucescu, în vârstă de 78 de ani, a preluat în mod neaşteptat conducerea lui Dinamo în vara anului 2020, după ce a fost ani de zile antrenorul marii rivale Șahtior Donețk. Antrenorul şi echipa au câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa Ucrainei.

35 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în cariera de antrenor: 22 cu Șahtior Donețk, 3 cu Dinamo București, 2 cu Rapid, 3 cu Dinamo Kiev, 2 cu Galatasaray, 1 cu Beșiktaș, 1 cu Zenit Sankt Petersburg.

A mai condus echipe precum Inter Milano, Brescia, Pisa, Corvinul Hunedoara, dar și echipa națională a României și echipa națională a Turciei.