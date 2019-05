Finala Eurovision 2019 are loc sâmbătă; Olanda, favorită la casele de pariuri

Reprezentantul Olandei este, potrivit caselor de pariuri, marele favorit în finala Eurovision 2019, care va avea loc sâmbătă seară, la Expo Tel Aviv, din Israel, iar podiumul este completat de artiștii din Australia și Suedia.

Potrivit datelor furnizate de mai multe case de pariuri online, centralizate de site-ul eurovisionworld.com, reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, care participă cu piesa "Arcade", are 46% șanse să câștige ediția de anul acesta a concursului muzical. De altfel, Laurence a fost cel mai bine cotat la casele de pariuri și înainte de cele două semifinale, care au avut loc marți și joi.

Topul favoriților este completat de Australia, cu Kate Miller-Heidke și piesa "Zero Gravity" (12% șanse), și de Suedia, cu 15% şanse, reprezentată de John Lundvik, cu "Too Late for Love".

Finala de sâmbătă va fi deschisă de Malta (Michela Pace - "Chameleon"), fiind urmată de Albania (Jonida Maliqi - "Ktheju Tokës"), Cehia (L. Malawi - "Friend of a Friend"), Germania (S!sters - "Sister"), Rusia (Serghei Lazarev - "Scream"), Danemarca (Leonora - "Love Is Forever"), San Marino (Serhat - "Say Na Na Na"), Republica Macedonia de Nord (Tamara Todevska - "Proud"), Suedia (John Lundvik - "Too Late for Love"), Slovenia (Victor Crone - "Storm"), Cipru (Tamta - "Replay"), Olanda (Duncan Laurence - "Arcade"), Grecia (Katerine Duska - "Better Love"), Israel (Kobi Marimi - "Home"), Norvegia (KEiiNO - "Spirit in the Sky"), Marea Britanie (Michael Rice - "Bigger Than Us"), Islanda (Hatari - "Hatrið mun sigra"), Estonia (Victor Crone - "Storm"), Belarus (Zena - "Like It"), Azerbaidjan (Chingiz - "Truth"), Franța (Bilal Hassani - "Roi"), Italia (Mahmood - "Soldi"), Serbia (Nevena Božović - "Kruna"), Elveția (Luca Hänni - "She Got Me"), Australia (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity") și Spania (Miki - "La Venda").

Cântăreața Ester Peony, care a reprezentat România, cu piesa "On a Sunday", la Eurovision 2019, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Aceasta este pentru a doua oară consecutiv când România nu se califică în finala Eurovision. Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat și ei calificarea în finală. De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, până în 2017 inclusiv, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepție a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internațional.

În România, concursul internaţional este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, pe TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+. Finala de sâmbătă va fi difuzată de la 22.00 (ora României).

Anul acesta, sub sloganul "Dare to dream", concursul Eurovision are loc la Tel Aviv, în Israel, după ce precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta acestei ţări, Netta, cu piesa "Toy".

Organizatorii au anunţat că Madonna va susţine un recital în finala de sâmbătă, cu hitul ei din 1989 "Like A Prayer" şi o piesă în premieră mondială, "Future", interpretată alături de rapperul american Quavo. Noua piesă este un single de pe viitorul album al Madonnei, "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).