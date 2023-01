Fiul fostului ministru Valeriu Tabără vrea să ajungă primar: a început bătălia în PNL

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, anunţă că în cadrul filialei pe care o conduce a început competiţia internă pentru desemnarea candidatului, din partea PNL Timiş, la funcţia de primar al municipiului Timişoara. Primul înscris în această competiţie este actualul viceprimar, Cosmin Tabără, fiul fostului ministru al Agriculturii Valeriu Tabără şi soţul gimnastei Simona Amânar. Şi Alin Nica îşi anunţă intenţia de a candida pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Judeţean Timiş.

”PNL este un partid viu cu oameni care trăiesc politica. În PNL competiţia este un mod de viaţă şi de aceea mă bucur să anunţ că avem prima candidatură pentru postul de primar al Timişoarei. Competiţia pentru această poziţie extrem de importantă a fost deschisă de viceprimarul Timişoarei şi preşedintele Organizaţiei PNL Timişoara, Cosmin Tabără. Vreau să îl felicit pe colegul nostru pentru curaj şi îi urez succes în competiţia internă”, a scris Alin Nica pe Facebook, informează News.ro.

Alin Nica speră că şi alţi liberali se vor înscrie în competiţia internă pentru funcţia de primar al Timişoarei.

”Sper ca de acum încolo să prindă curaj şi alţi colegi deoarece PNL nu duce lipsă de profesionişti şi de oameni competenţi care se pot angaja într-o astfel de luptă. Am dorit ca din acest an să lansăm un mod democratic de a propune candidaţi pentru cele mai importante posturi din administraţie. Consider că prima condiţie pentru a candida la o funcţie este validarea din partea partidului şi, cum altfel am putea obţine această validare decât mergând la baza partidului, la membri noştri, la oamenii cei mai îndreptăţiţi să propună un candidat pentru o funcţie administrativă. S-au dus vremurile în care dacă cineva "se dă bine pe lângă şefu” ajunge pe o listă, fără să conteze dacă are vreo competenţă pentru funcţia la care candidează şi fără ca membrii PNL să îşi dea girul pentru candidatură. Acum, înainte să propunem electoratului candidaţi, aceştia vor trece prin filtrul alegerilor interne. Candidaţii nu mai apar din spatele uşilor închise”, a mai precizat Alin Nica.

Liderul liberal a anunţat, totodată, că intenţionează să candideze pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. ”Şi, dacă am ajuns aici şi avem un prim candidat pentru postul de primar al Timişoarei, vreau să îmi anunţ şi eu intrarea în competiţia internă pentru postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. Ca şi în cazul Primăriei Timişoara, şi aici, lista este deschisă pentru orice membru PNL care are un program şi proiecte care să îi permită să obţină votul membrilor de partid astfel încât să fie desemnat candidatul nostru pentru această funcţie”, a mai anunţat Alin Nica.

Cosmin Tabără - CV

Cosmin Tabără ocupă, în prezent, funcţia de viceprimar al municipiului Timişoara, din partea PNL. Este avocat de profesie şi este fiul fostului ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără. El este căsătorit cu gimnasta Simona Amânar, iar împreună au trei copii. La finalul anului trecut, fostul primar liberal al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a anunţat că va candida, din nou, în 2024 pentru funcţia de primar, însă ca independent şi nu din partea PNL. ”Eu voi candida la Primăria Timişoara la proximele alegeri locale, considerând că numai şi numai timişorenii sunt în măsură şi în drept să decidă dacă mă vor Primar sau nu, nicidecum un grup de interese sau altul! După cum stau lucrurile la ora actuală, voi candida ca independent; o spun în primul rând membrilor şi simpatizanţilor PNL şi o spun cu părere de rău, dar, pentru mine, demnitatea, onoarea sunt valori pe care nu le pot accepta terfelite!”, a scris Robu pe Facebook în 28 decembrie 2022.