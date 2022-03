Florin Cîțu anunță că e de acord cu Biden: Putin este un criminal de război

Președintele PNL și al Senatului României, Florin Cîțu, susține că e de acord total cu președintele SUA, Joe Biden, care l-a numit pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ca fiind: ”Un criminal de război”.

”Biden on Putin: I think he is a war criminal. I second that”, scrie Florin Cîțu pe Instagram Story.

Liderul PNL s-a remarcat în ultimul printr-o retorică violentă la adresa autorităților ruse care au declanșat războiul din Ucraina și a cerut public de mai multe ori ca România să acționeze mult mai dur alături de aliați împotriva intereselor ruse din țara noastră.