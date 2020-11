Florin Cîţu: 'Avem o revenire a economiei în V şi rata şomajului a scăzut'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat că ”am trecut” peste perioada dificilă din punct de vedere economic şi că acum avem o revenire ”în V”, dar şi că statul încearcă să intervină acolo unde sunt unele probleme. Cîţu a criticat PSD despre care a precizat că a crescut taxele, în timp ce actualul Guvern a eliminat unele taxe, potrivit news.ro.

”Am trecut peste perioada dificilă martie - mai, acum avem o revenire a economiei în V şi rata şomajului a scăzut. Sunt sectoare în economie care îşi revin greu şi acolo trebuie să menţinem acele măsuri cum ar fi şomaj tehnic, IMM Invest. Ştim care sunt sectoarele unde revenirea este mai greoaie, dar încercăm să intervenim”, a declarat Florin Cîţu, la B1 TV, luni seară.

Citește și: România a intrat în mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplică, la nivel național, pentru următoarele 30 de zile

Florin Cîţu a menţionat şi unele măsuri ale Guvernului din care face parte, comparativ cu măsurile luate de social - deocraţi.

”Ce mă miră este acest tupeu al pesedişitilor, după ce ani de zile au crescut taxele, au modificat de 500 de ori codul Fiscal, vin şi spun că astăzi au soluţii. Noi am eliminat taxe în România, supraacciza la carburanţi şi suprataxarea contractelor part time. Mai mult, am eliminat TVA defalcat care a distrus companii în România, le-a băgat în faliment şi am eliminat Ordonanţa 114 în care se taxau toate sectoarele din economie. Toate acestea le-am eliminat la începutul anului şi am reuşit să avem venituri mai mari la buget. Am rambursat TVA la începutul anului, mai mult cu 3 miliarde decât au rambursat ei şi avem şi venituri în luna octombrie, cu aproape 10% faţă de luna octombrie anul trecut, deci lucrurile, chiar şi într-o situaşie dificilă, le-am administrat foarte bine”, a declarat Cîţu.

Ministrul Finanţelor a subliniat că soluţia liberală înseamnă taxe puţine.

”Aud la Ciolacu că are echipă. Echipa este cine? Dăianu vine să facă o altă Ordonanţă 113 pe care a făcut-o exact după ce a venit bugetul? Ţineţi minte că în 2016 era mai preocupat de Ordonanţa 113 decât de buget. Sau cealaltă echipă, Teodorovici - Vâlcov, care s-a ocupat de OUG 114? Astăzi lucrurile stau foarte simplu, am eliminat taxe, iar soluţia liberală înseamnă taxe puţine, taxe mici pe care le plăteşte toată lumea”, a mai declarat Cîţu.