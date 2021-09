Florin Cîțu NU a vrut să spună ce note a luat la treapta a doua: 'Am fost la olimpiadă'

Florin Cîțu a refuzat, joi seara, la TVR 1, să spune că note a luat la treapta a doua, după ce în spațiul public s-a spus că ar fi picat-o pe când era la liceu. Premierul a precizat că era bun la matematică, fizică și engleză și că a fost și la olimpiadă.

”Nu am luat 4 la treapta a doua (n.r. râde). La matematică, la fizică, engleză eram mai sus, la restul eram la mijloc. Am fost și la olimpiadă. Nu am dat niciodată la ASE în România, e o știre foarte bizară.”, a spus Florin Cîțu.

