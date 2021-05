VIDEO - Florin Cîțu: 'Avem un număr record de persoane vaccinate. Românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea'

Premierul Florin Cîţu anunţă că sâmbătă s-a înregistrat un record în ceea ce priveşte numărul zilnic de vaccinări anti-COVID la nivel naţional, el precizând că au fost raportate 120.000 de noi vaccinări. El le-a transmis mulţumiri românilor care „au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea”, arată News.ro.

„Vreau să le mulţumesc românilor pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat, vreau să le mulţumesc că au înţeles că avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă, românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă seară, la intrarea la spectacolul ”Dineu cu proşti”, de la Teatrul Naţional.

El s-a arătat ”fericit” să se afle la spectacolul-pilot care are loc la Teatrul Naţional, arătând că acesta este „un pas important pe care România îl face” către revenirea la normalitate şi subliniind că acest pas este făcut „datorită românilor”. Premierul a explicat că specialiştii au fost cei care au recomandat ca sala să nu fie ocupată sută la sută şi să se poarte masca de protecţie.

