Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România: 'Digitalizarea ANAF se poate face în doi ani. Există obiceiul extragerii de rente'

Digitalizarea ANAF trebuie să fie un demers fundamental pentru creșterea eficienței actului de guvernare, iar realizarea informatizării se poate face în maxim doi ani de zile, a declarat joi Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), într-o conferință de presă, potrivit MEDIAFAX.

"Putem face digitalizarea ANAF în maxim doi ani. Trebuie să nu ne așteptăm că o să crească colectarea peste noapte, dar hai să ne ținem, să punem foarte clar pe hârtie etapele digitalizării, cine răspunde, cum răspunde, indifferent de Guvern. Am devenit o ciudățenie. Și bulgarii au făcut digitalizarea cu mult succes, au grad de colectare la care România visează. Trebuie să ne uităm în interiorul sistemului, să vedem dacă nu cumva sistemul însuși blochează (digitalizarea) pentru că altfel nu mai poate extrage rente", a spus Pogonaru, membru în consiliul director al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR).

El a spus că trebuie resetate mentalitățile din administrația fiscală și că este foarte important să se ia puterea din mâna celor care gândesc numai pentru binele lor, precum și că ANAF trebuie să fie transparent în restituirile de TVA.

"Cum faci acest lucru? Experiența tuturor arată că prin modernizare, prin digitalizare. Avem, în mod clar, în instituțiile românești, acest sindrom de opoziție la digitalizare, la modernizare. Avem de asemenea, în mod clar, în instituțiile românești, acel obicei de a extrage rente. (…) Vrem să se întâmple digitalizarea. Haideți să recunoaștem că suntem într-un moment în care statul are de plătit foarte mulți bani și nu-i are încă. Are de plătit pentru restituire de TVA, pentru indemnizații pentru concedii medicale și așa mai departe. Știm cui se datorează și de ce se datorează, dar ce fac instituțiile publice în momentul ăsta? În loc să se organizeze și să aibă criterii clare de restituire, face un sistem netransparent în care se creează posibilitatea de negociere de la caz la caz și ca deobicei băieții deștepți au prioritate. Suntem în situația să cream noi ANRP-uri (n.r. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților), în care băieții deștepți au împins dosarele în față, iar cei fără susținere stăteau câte 10 ani la coadă", a afirmat Pogonaru.

Totodată, Pogonaru a notat că CDR este alături de orice Guvern care este pro-business.

"Suntem alături de orice Guvern care gândește în termeni pro-business. Înțelegem însă dificultățile pe care le are orice guvern care vine în cadrul unui system care lucrează pentru el însuși. Trăim într-un sistem în care nivelul doi de birocrație își spune (acum), din nou, în barbă, că am mai schimbat nu știu câți miniștri până acuma, știm cum să supraviețuim, îi înfășurăm și pe aștia într-un anume fel. Nu spun că în acel sistem nu sunt oameni excepționali, sunt oameni dedicați, știm de la Fonduri Europene la celelalte, dar sistemul, cultura sistemului este asta", a spus Florin Pogonaru.

Membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României sunt asociațiile Romanian Business Leaders (RBL), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera Americană de Comerț în România, (AmCham), Camera Franceză de Comerț (CCIFER), Camera Germană de Comerț (AHK), Confederația Patronală CONCORDIA, Consiliului Investitorilor Străini (FIC) și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNPIMMR).