Florin Prunea: Îl felicit pe Dan, avem nevoie de jucători care să spună lucrurilor pe nume. Există întârzieri, cu siguranţă se vor rezolva

Preşedintele FC Dinamo, Florin Prunea, a declarat vineri seară, după ce Dan Nistor a acuzat întârzieri salariale de două luni şi jumătate, că îl felicită pe jucător pentru atitudine şi că problemele se vor rezolva, anunță news.ro.

“Este o poziţie corectă, dar din discuţiile pe care le am eu, înţeleg că nu sunt chiar două luni şi jumătate şi cu siguranţă că în cel mai scurt timp niciun jucător - fie că pleacă de la Dinamo, fie că rămâne - nu are cum să-şi piardă banii, pentru că au sumele trecute în contract. Îl felicit pe Dan, bravo lui. În mare are dreptate. Trebuie să tragă un semnal de alarmă. Avem nevoie de jucători care să spună lucrurilor pe nume. Foarte bine că a ieşit în faţă, e căpitanul echipei. Dar staţi liniştiţi, nu are nimic de-a face cu pregătirea. Trage şi jucătorii tineri după el. La Dinamo toate drepturile financiare sunt trecute în documente oficiale, nu ai ce să faci, trebuie să plăteşti jucătorii. Eu îi felicit pe jucători că nu amestecă partea sportivă cu partea financiară. Până la 31 decembrie trebuie să îţi plăteşti jucătorii când începe perioada de licenţiere. Aceste probleme se vor rezolva. Trebuie să ne concentrăm strict pe partea sportivă. Există întârzieri, cu siguranţă se vor rezolva”, a spus Prunea la Digi Sport.

Formaţia Dinamo a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Perovic, în minutul 47, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Dan Nistor.