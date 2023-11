Florin Spătaru, despre opoziţia PNL privind creşterea pensiilor: Uităm pentru ce suntem la guvernare, uităm pentru ce am făcut o coaliţie?

Florin Spătaru, fost ministru al Economiei şi consilier al premierului Marcel Ciolacu, afirmă că nu poate fi acceptată nicio scuză în ceea ce priveşte opoziţia PNL privind creşterea pensiilor.

”Pensionarii români au dreptul la echitate! Surprinzător, în şedinţa de guvern de ieri, premierul Marcel Ciolacu a întâmpinat opoziţia PNL-ului pentru creşterea pensiilor şi reformarea sistemului de pensii. De ce? Uităm pentru ce suntem la guvernare, uităm pentru ce am făcut o coaliţie? Nu putem accepta nici un fel de scuză. Premierul Marcel Ciolacu ştie foarte bine că avem resursele financiare necesare şi nu poate accepta un 'nu se poate' atât timp cât milioane de pensionari vor beneficia în mod real de noua formulă de calcul”, a afirmat Florin Spătaru, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că această lege, aşteptată, va aduce ”mulţumire şi echitate celor ce au muncit din greu, o viaţă întreagă, pentru a avea o bătrâneţe decentă”.

Totodată, Spătaru a susţinut că ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, ”ştie bine că legea pensiilor reprezintă un jalon PNRR, şi-a asumat practic ceea ce trebuie făcut”.

”Comisia Europeană şi Banca Mondială au apreciat favorabil această propunere de lege, în special din perspectiva sustenabilităţii. Banii trebuie alocaţi din 2024, nu din 2025. Nu există amânări în această situaţie, există soluţii. Vreau să fiu foarte clar: soluţiile nu înseamnă impunerea unor taxe suplimentare. Populaţia este corectă, responsabilă şi de aceea merită la rândul ei responsabilitate şi din partea guvernului. Iar din guvern face parte şi ministrul de finanţe, care are rolul de a găsi resursele financiare aşteptate de români şi de a impune disciplina necesară pentru eliminarea risipei”, a continuat el.

Fostul ministru a reiterat că digitalizarea ANAF şi creşterea colectării TVA trebuie să reprezinte prioritatea zero a Ministerului de Finanţe.

”Cât putem colecta din aceste măsuri? Aplicând diferenţa de 10% dintre cât colectam şi cât am putea colecta prin eliminarea evaziunii, aşa cum spune fostul şef al ANAF, la valoarea PIB-ului actual, ajungem la valoarea de 157 de miliarde de lei. Vi se pare că nu acoperim suma de 30 de milarde necesară pentru creşterea pensiilor în 2024 sau de 35 de miliarde din 2025? Ce ar fi dacă peste aceasta sumă am începe să adaugăm şi redevenţe din exploatarea resurselor minerale? Nu cumva am avea bani şi de investiţii ce vor genera creştere economică şi venituri suplimentare la buget? Românii au nevoie de decizii corecte, echitabile, pe măsura aşteptărilor pe care le au. Românii sunt cei cărora PSD trebuie să le facă dreptate!”, a conchis Spătaru.