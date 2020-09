FOCAR la Opera Națională din București: 10 artiști au COVID-19, iar spectacolele au fost suspendate

Managerul Operei Naţionale Bucureşti, Ştefan Ignat, a declarat luni că 10 angajaţi ai instituţiei sunt infectaţi cu COVID-19 şi se află în izolare, iar spectacolele au fost suspendate, potrivit unui comunicat al Operei.

"În afară de cei 10, care, nu pot să-i acuz, trebuiau să fie atenţi la respectarea măsurilor, nu mai avem alte cazuri. Îmi pare foarte rău pentru ei, Opera a luat toate măsurile, aşa cum s-a văzut la toate spectacolele - distanţare, măşti, în difuzoare s-au repetat tot timpul măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 etc", a declarat Ignat pentru AGERPRES.

El a explicat că infectarea ar fi putut să aibă loc la unul din spectacolele "Promenada Operei", în aer liber.

"Am avut Promenada Operei, în 22 şi 23 august, şi bănuim că faptul că cineva, la eveniment, a fost infectat. Presupunem, pentru că, ulterior şi-au făcut testele şi o studentă a fost prima care a anunţat Fundaţia Margareta că are COVID-19, iar fundaţia, care are contract cu Opera din Bucureşti, a anunţat că au fost suspendaţi să intre în concert patru studenţi care primiseră burse", a spus managerul.

Potrivit unui comunicat al ONB, postat pe site-ul instituţiei, în prezent există zece persoane confirmate pozitiv, iar acestea se află în izolare.

După aducerea la cunoştinţa instituţiei de către prima persoană testată pozitiv, toţi contacţii direcţi ai acesteia s-au izolat la domiciliu, ulterior, după testare, şi aceştia fiind confirmaţi pozitiv.

"Precizăm că s-au respectat măsurile de precauţie în vigoare, la accesul în incinta Operei Naţionale Bucureşti s-a măsurat temperatura de către personalul de la pază, pentru fiecare angajat în parte, accesul fiind interzis dacă la 3 măsurări consecutive temperatura este mai mare de 37,3 grade. (Măsura care a fost adoptată conform Ordinului comun al Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Sănătăţii). Există căi separate de acces - intrare/ieşire din instituţie. A fost respectat portul obligatoriu al măştii de protecţie în toate spaţiile închise, precum şi păstrarea distanţei sociale de minim 2 metri, au fost puse la dispoziţia tuturor compartimentelor recipiente cu dezinfectanţi şi măşti de protecţie medicale", se arată în comunicat.

În urma întrunirii Consiliului Administrativ al ONB, pe 3 septembrie, s-a luat decizia ca tot personalul artistic să intre în studiu la domiciliu pentru următoarele 14 zile, spectacolele fiind suspendate, urmând ca acesta să fie reprogramate la o dată ulterioară.

"S-a dispus sporirea măsurilor de protecţie pentru toţi angajaţii instituţiei, în acest sens s-au achiziţionat nebulizatoare în vederea dezinfectării periodice a încăperilor şi asigurarea suplimentară a tuturor materialelor de protecţie. În prezent, este doar o evoluţie normală în condiţiile unei transmisii comunitare extinse a virusului", se mai arată în comunicatul ONB.