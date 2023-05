Formația Foo Fighters a anunțat numele noului baterist

Formaţia Foo Fighters a dezvăluit numele noului baterist, în timpul unui eveniment transmis în direct, duminică, pe vechiul prieten şi colaborator Josh Freese, scrie Variety.

Trupa lansează un turneu - primul fără bateristul Taylor Hawkins, care a murit tragic în Columbia anul trecut - în New Hampshire pe 24 mai.

Toboşarul în vârstă de 50 de ani este membru Devo din 1996 şi Vandals din 1989. De asemenea, a făcut turnee cu Offspring, Guns N’ Roses, Danny Elfman, Weezer, Sting, Paramore, Nine Inch Nails şi 100 Gecs.

Trupa a făcut anunţul în timpul "Foo Fighters: Preparing Music for Concerts", care a promis "câteva surprize".

Toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, şi-a făcut o apariţie - doar pentru a se plânge că cineva îi bloca drumul în parcare. Tommy Lee de la Motley Crue a apărut cu o livrare de mâncare, în timp ce Danny Carey de la Tool a apărut cu o pereche de pudeli.

Livestream-ul a prezentat un set de opt melodii, inclusiv piese noi de pe al 11-lea album al lui Foo Fighters, "But Here We Are".

În ianuarie, trupa a anunţat că va continua să cânte după moartea lui Hawkins. "Fără Taylor, nu am fi devenit niciodată trupa care am fost", au scris aceştia într-o declaraţie. "Şi fără Taylor, ştim că vom fi o trupă diferită în viitor".

Primul concert al lui Freese cu Foo Fighters va avea loc în New Hampshire pe 24 mai, etapa de deschidere a unui turneu mondial care se va întinde până la sfârşitul anului 2023.

Este prima dată când trupa va cânta live de la cele două concerte memoriale pentru Hawkins în septembrie, unde Paul McCartney, Queen şi Mark Ronson i-au adus un omagiu regretatului baterist.

Freese a cântat cu Foo Fighters la acele concerte, la tobele lui Hawkins.

"Am fost întrebat ce tobe aş dori să folosesc", a scris el pe Instagram la acea vreme. „Fără ezitare, am spus: "Tobele lui Taylor trebuie să fie acolo sus şi vreau să cânt exact pe configuraţia lui".

Nu a fost anunţată nicio cauză a morţii pentru Hawkins, dar un raport toxicologic a arătat urme de 10 substanţe în corpul lui Hawkins, inclusiv opioide, marijuana şi antidepresive.