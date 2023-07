Fost guvernator al Deltei Dunării: litoralul românesc a ajuns o hazna plină de E Coli! Prețuri de Saint Tropez, condiții mizerabile

Fostul guvernator al Deltei Dunării, Mălin Mușătescu, susține că litoralul românesc a ajuns o hazna ”de căcat plină de E. Coli”. El arată că prețurile sunt ca la Saint Tropez, dar condițiile sunt de lumea a treia.

”Stiam de multi ani ca litoralul romanesc este de cacat. Acum aflam ca e cacat cu E. coli. Se caca si se pisha romanasii la gramada in apa, Marea Neagra a ajuns o hazna, asa cum sunt plajele si hotelurile. O boschetareala pe bani multi, un ghiveci de preturi de Saint Tropez, conditii de cazare de Lumea a Treia, prostituate de lux si fomiste plecate in cautarea milionarului vietii, cu 90% sanse sa ajunga la produs prin Europa.

De la Vama Veche la Navodari litoralul este o suma de pensionari comunali cu vouchere de vacanta si tineret pesedisto-liberal cu Porsche si Maseratti. Un amalgam de E. coli, pustani hotarati sa traga si ei dintr-un joint de imprumut si bombardieri cu SUVuri pline de cocaina. Litoralul romanesc este un amestec de duhoare de diaree imprastista in boscheti si parfum Hermes. Un amalgam de analfabetism si Yves Saint Laurent, de Vouiton si latei, de Ferrari si apucaturi de satra. Cum sa nu intre oamenii in apa pe canicula asta si sa traga o pishare nestiuti langa o blonda botoxata din Faurei? Cum sa nu duca mamaia din Jina nepotelul la cacare in val, pentru ca e apa calda si nu raceste copilu'? Cum sa nu lanseze la apa bizamul tanarul tatuat din Galati, prins de geamandura, cu privirile pierdute in zare, visand la un contract de asfaltare cu Primaria din Tuzla? Pe bune?”, scrie Mălin Mușătescu.