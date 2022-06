Fost premier al Republicii Moldova, la un pas de moarte în Munții Bucegi: 'O să-i găsesc neapărat pe salvatorii mei pentru a face o rugăciune împreună'

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a fost pe cale să moară în Munții Bucegi, în urma unui accident, fiind salvat de autorități. Totul s-a întâmplat pe 1 iunie.

„Ultimul pas, ultimul pasaj cu gheață și zăpadă pe o brână mai ciudată și... hăul... Norocul (dacă se poate de vorbit aici de noroc) a fost că am reușit să mă regrupez și stabilizez înainte de segmentul vertical. La un pas de... Am fost stabilizat pe munte de doi mountaneers (alpiniști) inimoși care - cu riscul vieții - au coborât către mine până au venit cei de la Salvamont. Știu că le-a fost extrem de greu, le auzeam vocile tot mai alarmate. Nu știu cine sunt, știu doar atât: unul din ei îmi povestea că el crede în Dumnezeu și că totul va fi bine! Și chiar a fost. O să-i găsesc neapărat pe salvatorii mei pentru a face o rugăciune împreună pentru sănătatea și salvarea tuturor”, mărturisește Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.

Omul de afaceri a fost transportat de SMURD Sinaia la Unitatea de Urgență Ploiești.

„Tot ce a urmat a fost ca la carte. Echipa Salvamont de la Piatra Arsă a venit rapid: „Hai, nea Ion, că poți!” Târât pe potecă și - culmea! - am reușit să fac câteva sute de metri de picioare fără a pune în pericol viața salvatorilor. SMURD Sinaia – stabilizat, oxigenat și transportat la Unitatea de Urgență Ploiești. Preluat, triat, testat, chirurgie, stabilizat. Văzând aglomerația mare de la Urgență, am preferat să nu ocup patul cuiva și am fost transferat la Centrul de recuperare de la Enayati Medical City din București”, a adăugat Ion Sturza, precizând că acum se simte bine.