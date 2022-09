Fostul preşedinte Emil Constantinescu a semnat în cartea de condoleanţe deschisă în memoria Reginei Elisabeta a II-a

Fostul preşedinte Emil Constantinescu a semnat, miercuri, în cartea de condoleanţe deschisă în memoria Reginei Elisabeta a II-a la reşedinţa ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. relatează Agerpres.

"În aceste momente, când popoarele Regatului Unit îşi însoţesc Regina pe ultimul drum, aduc omagiul meu personalităţii sale excepţionale. Îmi amintesc cu emoţie primirea la Palatul Buckingham, împreună cu soţia mea, în februarie 2000, în cadrul vizitei de stat în Marea Britanie, pentru a-mi decerna Ordinul Saint Michael and Saint George, în grad de Mare Cruce şi căldura cu care mi s-a adresat. Majestatea Sa Elisabeta a II-a şi-a subordonat din tinereţe viaţa datoriei de regină şi şi-a transformat misiunea în destin istoric. Este un model de inspiraţie pentru şefii de stat care vor îndeplini această demnitate în viitoarele decenii. În personalitatea Reginei am găsit reunite măreţia şi simplitatea, transferate în comportamentul social prin respectul legii şi al cetăţeanului deopotrivă, care au făcut din monarhia constituţională britanică sub coroana Majestăţii Sale Elisabeta a II-a un model superior de democraţie", a transmis Emil Constantinescu, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

În cartea de condoleanţe au mai semnat mesaje în memoria Reginei, în ultimele zile, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.