Foto| Angelique Kerber a devenit mamă pentru prima oară

Fostul număr 1 mondial în tenisul feminin, Angelique Kerber, a devenit mamă pentru prima oară, ea anunţând naşterea fetiţei sale, Liana.

"Bine ai venit în familia noastră, Liana”, a scris ea pe Twitter, indicând data naşterii fetiţei drept 25 februarie, scrie news.ro.

"A te avea cu noi este cel mai frumos şi copleşitor sentiment pe care ni l-am fi putut imagina vreodată", a mai spus Kerber.

În vârstă de 35 de ani, Kerber, care are în palmares trei titluri de Grand Slam, plănuieşte să revină în activitate în acest an.

Welcome to our family, Liana *25.02.2023 ❤️????????

Having you with us is the most beautiful & overwhelming feeling we could have ever imagined. pic.twitter.com/nIX6rRGDLl