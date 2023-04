FOTO - Nike face publicitate hainelor sportive pentru femei cu un influencer transgender: revoltă în rândul femeilor

Nike a semnat recent un contract de colaborare cu Dylan Mulvaney, un cunoscut influencer transgender american. Influencerul a anunțat pe pagina sa de Instagram că a încheiat un parteneriat cu Nike, iar în fotografiile atașate făcea reclamă sutienelor sportive și jambierelor pentru femei.

Mutarea gigantului american de articole sportive a provocat o revoltă pe internet, mulți fiind indignați de acest lucru. Unii au cerut inclusiv boicotare brandului. Unii au descris mișcarea ca un atac asupra femeilor biologice.

„Acasă pentru o clipă și trăind viața confortabilă în îmbrăcămintea de antrenament cu cele mai noi jambiere Zenvy și sutien Alate de la Nike Women! Sunt atât de confortabile și moi ca untul, perfecte pentru antrenamente și pentru uzura de zi cu zi! #feelyourall #teamnike #nikepartner”, a spus Mulvaney.

Cine e Dylan Mulvaney

Dylan Mulvaney, în vârstă de 26 de ani, s-a născut bărbat, dar în prezent trăiește ca femeie. A început să folosească TikTok în 2020, când a lovit pandemia, iar de atunci este prezentă pe pagină, unde are 10,8 milioane de urmăritori, cu 1,7 milioane de urmăritori pe Instagram.

Reacția după valul de critici

Dylan Mulvaney a ripostat criticilor ei, izbucnind în cântece pe rețelele sale de socializare. "Este greu să vezi lumina în acest moment. Acest cântec mi s-a părut potrivit având în vedere săptămâna pe care am avut-o", a scris Mulvaney pe TikTok alături de un videoclip în care cântă melodia lui Stephen Sondheim "No One is Alone" din "Into the Woods". (n.r.: nimeni nu este singur). Interpretarea a fost de la un eveniment pe care l-a găzduit la Rainbow Room la începutul acestei luni. "Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați făcut să mă simt susținută, nu sunt singură ❤️❤️ #trans". Îmbrăcată în stil Audrey Hepburn într-o rochie de bal neagră și roz, ea s-a adresat publicului aproape cu lacrimi în ochi, se arată în înregistrare. "Fie că ești părinte sau copil, fie că ești tânăr sau bătrân, fie că ești trans sau nu ești, cu toții încercăm să facem tot ce putem aici, nu-i așa?", a spus ea, potrivit clipului, relatează New York Post. Versurile cântecului spun: "Nu sunt o persoană care să se simtă bine: "E greu să vezi lumina acum. Doar nu o lăsa să plece. Lucrurile vor ieși la iveală chiar acum. Putem face să fie așa. Cineva este de partea ta. Nimeni nu este singur."