FOTO | O persoană a murit și șapte sunt date dispărute după ce o alunecare de teren a curpins un șantier de construcții din China

Şase persoane au fost găsite în viaţă şi există, de asemenea, răniţi în urma alunecării de teren care a avut loc sâmbătă, au declarat oficialii din provincia Hubei. Autorităţile au spus că încearcă să prevină alte dezastre în zonă, în timp ce operaţiunile de salvare continuă, conform News.ro.

Ministerul chinez pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă a declarat stare de urgenţă de nivel patru şi a trimis un grup de lucru la faţa locului. Ministrul a îndemnat autorităţile să afle ce a cauzat alunecarea de teren.

Ploile torenţiale care de mai multe săptămâni au afectat mai multe părţi ale Chinei au dus la o serie de alunecări de teren soldate cu morţi. Luna trecută, în provincia Sichuan, 19 persoane au murit într-o alunecare de teren la o mină, iar alte patru au murit după ce precipitaţii abundente care au căzut într-o perioadă scurtă de timp au provocat, de asemenea, alunecări de teren.

Guvernul Chinei a emis avertizări de ploi puternice şi alte dezastre naturale pentru ca guvernele locale să rămână în alertă şi să reacţioneze rapid.

