Foto - Tornada în statul Mississippi: Cel puţin 14 persoane au murit

Operaţiunile de căutare şi salvare erau în desfăşurare sâmbătă dimineaţă în districtele Sharkey şi Humphreys, a precizat Agenţia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din statul Mississippi, informează Agerpres.

"Multe persoane din zona deltei fluviului Mississippi au nevoie de protecţie în această noapte. Am activat sistemul de sprijin medical şi am solicitat mai multe ambulanţe şi alte mijloace de asistenţă de urgenţă pentru cei afectaţi. Este în desfăşurare operaţiunea de căutare şi salvare'', a declarat guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves.

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN