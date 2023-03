FOTO - Uleiul folosit la încoronarea regelui Charles III la a fost binecuvântat la Ierusalim

Uleiul sfânt pentru ungere, care va fi folosit pentru încoronarea regelui Charles III al Marii Britanii în luna mai, a fost binecuvântat la Ierusalim, a anunţat Palatul Buckingham, informează News.ro.

Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea şi Arhiepiscopul anglican al Ierusalimului Hosam Naoum au binecuvântat vineri Sfântul Crism într-o „ceremonie specială” în Biserica Sfântului Mormânt din Oraşul Vechi al Ierusalimului, locul unde Iisus a fost răstignit, îngropat şi înviat conform tradiţiei creştine, a spus palatul într-un comunicat.

Cu acest ulei, Charles III şi soţia sa, regina consoartă Camilla, vor primi ungerea în timpul încoronării lor la Westminster Abbey din Londra, pe 6 mai.

A fost făcut din măsline culese de pe două plantaţii de măslini situate pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, la Mănăstirea Înălţarea Domnului şi Biserica Sf. Maria Magdalena, unde este îngropată bunica lui Charles, Principesa Alice a Greciei.

Măslinele au fost presate în oraşul palestinian Bethleem din Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel din 1967.

„Parfumat cu uleiuri esenţiale”, conţine esenţe de susan, trandafir, iasomie, scorţişoară şi floare de portocal. Făcut din aceleaşi ingrediente ca şi uleiul folosit la încoronarea Reginei Elizabeth II în 1953, se bazează pe o formulă „folosită de sute de ani”, a declarat vineri palatul.

Pentru Justin Welby, Arhiepiscopul de Canterbury şi şeful Bisericii Anglicane, acest ulei „reflectă legătura personală de familie a lui Charles III cu Ţara Sfântă”.

„De la regii antichităţii şi până astăzi, monarhii au fost binecuvântaţi cu ulei din acest loc sacru”, a adăugat arhiepiscopul responsabil cu ceremonia de încoronare.

At The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the Chrism oil which will be used to anoint The King at the Coronation in May has been consecrated by The Patriarch of Jerusalem and the Anglican Archbishop in Jerusalem.



[1/3] pic.twitter.com/oKn88FpEdh