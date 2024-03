FOTO-VIDEO - Atac terorist în Moscova: Primele imagini cu clădirea Crocus City Hall după masacru

Multe încăperi erau complet arse, pereții și tavanele erau acoperite de funingine, iar unele camere erau inundate cu apă.

Vineri seara, 22 martie, în sala de concerte Crocus City Hall de la periferia capitalei Federației Ruse a avut loc un atac armat, în cadrul căruia mai multe persoane au intrat în clădire și au început a trage în oameni. Ulterior, în clădire a izbucnit un incendiu.

Cei vinovați au reușit să fugă de la fața locului și sunt acum căutați de autoritățile rusești. La câteva ore după tragedie, gruparea militantă sunită Stat Islamic a revendicat pe canalul de Telegram al grupului responsabilitatea pentru atac, informează Reuters.

Până în acest moment au murit peste 143 de persoane în atentatul de la Moscova.

????????????RECOVERY OPERATION ONGOING AFTER MOSCOW TERROR ATTACK



Emergency services are working to clear the rubble and make the Crocus City Hall safe as investigators continue to collect evidence from the scene.



