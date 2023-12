FOTO-VIDEO Întâlnire V. Orban – R. Erdogan: ce cadouri inedite și-au făcut cei doi 'războinici' + acord de cooperare strategică între Ungaria și Turcia

Întâlnire Viktor Orban – Recep Erdogan: ce cadouri inedite și-au făcut cei doi

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul maghiar Viktor Orban au avut luni o întâlnire în capitala Ungariei. Cei doi și-au făcut codouri și au stabilit noi parteneriate între Ungaria și Turcia, parteneriate care vizează sfera militară, comercială, diplomatică și culturală.

Erdogan i-a dăruit lui Orban un „Oltu Black” Togg, prima mașină electrică produsă pe plan intern din Turcia. Premierul maghiar i-a dăruit și președintelui turc un cal.

„Cadoul unei națiuni ecvestre pentru o națiune ecvestră: Domnul, armăsarul Hergheliei Mezőhegyes", a dezvăluit prim-ministrul maghiar.

„A fost o afacere bună. 435 pentru 1 cal putere. Bun venit președintelui Erdogan în Ungaria!”, a fost reacția lui Viktor Orban, care a postat și o poză pe Facebook cu mașina și Erdogan.

Acord Turcia - Ungaria

Viktor Orbán și președintele turc Recep Tayyip Erdogan au susținut o conferință de presă comună la Budapesta. Cele două țări au încheiat un acord cheie de cooperare strategică, care vizează mai multe aspecte.

Orban și-a început conferința de presă spunând: "Când eram încă la începutul profesiei, am crezut că acesta este doar un joc de cuvinte. Numim ceva prietenos, strategic, apoi strategic de profil înalt, dar apoi am învățat că aceste cuvinte au sens pentru că descriu cu adevărat diferite calități ale relațiilor. Astăzi am stabilit o relație privilegiată de cooperare strategică între națiunile noastre. Nu știu dacă există ceva mai sus.”

Prim-ministrul a anunțat, adăugând că în limbajul diplomației aceasta exprimă cooperarea cea mai strânsă, prietenoasă, fraternă și politică și conține intenția celor două popoare, și anume ca în viitor să dorească să coopereze cât mai strâns cum numai două popoare și țări pot face.

Prim-ministrul a descris acest lucru ca fiind un angajament serios și și-l asumă în speranța că tot ceea ce au citit în programul președintelui turc se va împlini. Orban a subliniat că Recep Tayyip Erdogan "a publicat, de asemenea, un program ambițios pentru următoarea sută de ani a Turciei. Ceea ce aș putea rezuma modest este că următoarea sută de ani vor fi ai voștri. Noi am crezut asta. Acesta este motivul pentru care am încheiat acum acest acord. Noi, maghiarii, am pierdut secolul trecut. Nimeni din Europa nu a pierdut secolul precedent în aceeași măsură ca noi, maghiarii. Planul nostru, dle președinte, este să câștigăm secolul 21. Pentru a face acest lucru, căutăm aliați".

Care este „planul”?

Potrivit lui Orbán, marele plan este ca în secolul 21 ungurii și turcii să „câștige împreună”. În ceea ce privește specificul, prim-ministrul a spus că aceasta „este a douăzeci și una oară când s-au întâlnit într-o formă oficială, iar volumul comerțului cu mărfuri a fost dublat în ultimii zece ani, cinci sute de companii turcești lucrând în Ungaria și o sută de companii maghiare care lucrează în Turcia”. Investițiile turcești în Ungaria cresc atât ca număr, cât și ca valoare, iar astăzi și-au extins cooperarea în noi domenii, a mai punctat acesta.

De asemenea, „am semnat acorduri privind dezvoltarea căilor ferate și industria de apărare.”

Prim-ministrul maghiar a spus, subliniind că Turcia este importantă pentru Ungaria, faptul că Budapesta nu este în siguranță fără Turcia, „migrația nu poate fi oprită fără Turcia, iar în războiul Ucraina-Rusia singura țară care a realizat progrese în procesul de pace a fost Turcia în problema cerealelor, iar Turcia tocmai a preluat comanda forțelor KFOR.”

În ceea ce privește securitatea energetică, Orban a subliniat că Turcia a ajutat Ungaria să tranziteze gaze naturale, iar acum au convenit, de asemenea, „nu numai să furnizeze prin Turcia, ci și să cumpere din Turcia, după cum a anunțat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó. Cifra de afaceri comercială va depăși 4 miliarde de dolari în acest an, cu o țintă de 6 miliarde de dolari”, a mai punctat liderul de la Budapesta.

Există, de asemenea, lucruri cu care Ungaria vrea „să ajute Turcia”: „Există o uniune vamală între UE și Turcia, care a fost instituită în 1995, de atunci economia a fost diferită, iar acest acord trebuie modernizat. În timpul Președinției ungare a UE, se va face totul pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”.

De asemenea, liderul maghiar a declarat că „sprijină Turcia în ceea ce privește liberalizarea vizelor. De asemenea, va fi dezvoltată cooperarea între universități. În plus, anul viitor va fi dedicat sezonului cultural, iar 2025 va fi declarat anul cooperării turco-ungare în domeniul științei și inovării.”

Recep Tayyip Erdogan: Există relații de prietenie

Președintele turc a început prin a spune: „Există relații de prietenie între Turcia și Ungaria. Astăzi, au fost semnate o serie de discuții și acorduri.”

Recep Tayyip Erdogan l-a numit pe Viktor Orban „un prieten drag” și a subliniat că s-au angajat să obțină „șase miliarde de dolari în fluxul comercial” și, în acest scop, ar dori să „încurajeze investițiile reciproce”.

Președintele turc a dezvăluit că au discutat, de asemenea, despre afacerile UE și evoluțiile din Gaza. Turcia sprijină „din toată inima Ungaria în furnizarea președinției UE și îi dorește mult succes în acest sens”.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a subliniat că războiul „nu poate fi rezolvat prin forță, astfel încât Ucraina se concentrează pe o soluție diplomatică”. „Procesul de la Istanbul va fi actualizat din nou”, a mai transmis liderul turc.. Ei doresc ca „violențele din Gaza să înceteze cât mai curând posibil și fac tot ce le stă în putință pentru a face acest lucru”. Potrivit președintelui turc, „este necesară o încetare a focului pentru a preveni escaladarea luptelor.”

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti. pic.twitter.com/TcuyMT6Gxw — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 18, 2023

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi https://t.co/WkvS5nMVRV — AA Canlı (@AACanli) December 18, 2023