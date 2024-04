FOTO-VIDEO Israelul a dat poate cea mai puternică lovitură: 5.000 de embrioni de la palestinieni lichidați într-un singur atac în Gaza

Pe măsură ce lichidul ultra-rece s-a evaporat, temperatura din interiorul rezervoarelor a crescut, distrugând peste 4.000 de embrioni plus încă 1.000 de specimene de spermă şi ovule nefertilizate depozitate la centrul Al Basma de fertilizare in vitro (FIV), din oraşul Gaza.

Impactul acelei singure explozii a fost de anvergură - un exemplu al impactului nevăzut pe care ofensiva israeliană care durează de şase luni şi jumătate l-a avut asupra celor 2,3 milioane de oameni din Gaza.

Embrionii din acele rezervoare erau ultima speranţă pentru sute de cupluri palestiniene care se confruntau cu infertilitatea.

"Ştim în detaliu ce au însemnat aceste 5.000 de vieţi sau potenţiale vieţi pentru părinţi, fie pentru viitor, fie pentru trecut", a declarat Bahaeldeen Ghalayini, în vârstă de 73 de ani, obstetrician şi ginecolog instruit la Cambridge, care a înfiinţat clinica în 1997.

Cel puţin jumătate dintre cupluri - cele care nu mai pot produce spermă sau ovule pentru a face embrioni viabili - nu vor mai avea o altă şansă de a avea copii, a spus el. "Inima mea este spartă într-un milion de bucăţi", a adăugat el.

