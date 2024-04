FOTO VIDEO - Rușii acuză un atac ucrainean cu 16 morți și 20 de răniți în orașul Tokmak

De asemenea, douăsprezece persoane au fost rănite grav în aceste bombardamente, care au avut loc vineri seara, a anunţat în weekend, pe Telegram, Evgheni Baliţki.

Ucraina nu a reacţionat în urma acestor acuzaţii.

The number of deaths as a result of the terrorist attack of the armed forces of Ukraine on Tokmak increased to 16 people,- Governor pic.twitter.com/bxrgsuYudc