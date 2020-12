Gabriel Oprea, despre volumul său de memorii 'Confesiuni din sufrageria lui Oprea': 'O carte despre luminile şi umbrele politicii noastre'

Cartea de memorii a fostului vicepremier Gabriel Oprea a ieşit de la tipar. Intitulată "Confesiuni din sufrageria lui Oprea", cartea conţine dezvăluiri din sferele puterii politice, sub forma unor interviuri.

"Anul 2015, stiti cu totii, a fost un an de cumpana, ca sa zic asa, pentru mine. Ajunsesem la 33% incredere, UNPR la peste 10% si peste 500.000 de membri. Evenimentele din toamna acelui an mi-au schimbat soarta. Politic si personal. Din vicepremier pe securitate nationala, premier interimar, cu o cariera politica solida, bazata pe fapte, cu realizari importante cu impact pentru un intreg domeniu profesional - securitate nationala, respectat si, zic eu, apreciat, am fost transformat, peste noapte, in mod intelligence, in “controversat”, “analfabet” si “criminal”. Intr-o secunda, tot traseul meu politic si profesional a fost reconfigurat.

Anul 2015, cu bunele si cu relele lui, a inspirat aceasta carte, acest prim volum de memorii, “Confesiuni din sufrageria lui Oprea”.

Va invit sa lecturati aceasta carte. Veti descoperi multe informatii interesante.

Este o carte scrisa impreuna cu col. Valeriu Pricina, cunoscut jurnalist militar, sub forma unor interviuri, din care se desprind multe adevaruri ale ultimilor ani, ale perioadei in care am fost la varful politicii si al Puterii.

Veti regasi, asadar, confesiuni despre ce inseamna real, fara perdea, Puterea, cu mirajul si cotloanele sale.

Veti putea afla, de asemenea, adevarul despre parcursul profesional al unui baiat ramas fara tata la doar 10 ani, ajuns absolvent al Scolii Militare pe primul loc si, peste ani, ministru al Apararii si al Internelor si am facut tot ce am putut pentru oamenii din domeniul siguranta nationala. Dar si despre cum este mistificat adevarul in politica romaneasca pentru a se distruge imaginea si viata unui om.

“Confesiuni din sufrageria lui Oprea” este o carte despre luminile si umbrele politicii noastre, o carte care pune fata in fata scena deschisa si culisele puterii.

Maestrul Ion Cristoiu mi-a facut onoarea sa scrie prefata acestui volum si ii multumesc. De fapt, a facut o cercetare istorica, in 20 de pagini", afirmă Gabriel Oprea.