Gabriela Firea anunță un demers în premieră în Capitală: 'Este o lucrare complexă, extrem de importantă pentru oraș'

In premiera, Primaria Capitalei reabiliteaza colectoarele principale de canalizare, pe o lungime de 10,5 km care au ca scop reducerea nivelului de infiltraţii în reţeaua de canalizare, mărirea capacităţii de transport şi asigurarea debitului de apă uzată tranzitat către Staţia de Epurare de la Glina, dar si consolidarea structurala si etansarea unor tronsoane afectate. Anuntul a fost facut de primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe reteaua de socializare.

„Este o lucrare complexa, extrem de importanta pentru oras, tinand cont de faptul ca aceste colectoare nu au fost niciodata reabilitate. Dupa finalizarea acestor lucrari se va reduce nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare, cu influenta benefica asupra mediului si a sanatatii populatiei si va fi diminuat riscul producerii de inundaţii în zonele istorice ale oraşului.”, precizeaza primarul Capitalei.

Lucrarile au inceput in primavara anului 2017, iar pana in acest moment au fost executate aproximativ 20 de procente din contract.

Gabriel Liiceanu, surpriză uriașă pentru șefa DNA: Kovesi va ajunge subiect de carte! Dezvăluirea înainte de decizia CCR

Proiectul a fost impartit in 22 de tronsoane, iar in prezent constructorul lucreaza in 18 dintre acestea. Mai mult decat atat, patru dintre aceste tronsoane sunt in curs de finalizare.

Conform graficului de executie, inaintat de catre contructor, lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul anului 2018.

Valoarea acestui contract este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, el fiind atribuit în urma procedurii de achiziţie publică, Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. – Triada Prod Impex SRl, lider al asocierii fiind Tahal Consulting Engineers Ltd.

Olguța Vasilescu, stupefiată de ceea ce a aflat în plin scandal: 'Ne-am hotărât. E bătut în cuie'. Ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensii