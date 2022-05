Gabriela Firea dă de pământ cu Nicușor Dan: Noul București este un oraș părăsit, primarul general este inexistent

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea afirmă, luni, că „Noul București este un oraș părăsit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pământ”: „Activistul s-a transformat”, anunță mediafax.

„Noul București este un oraș părăsit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pământ. Mizerie, trafic infernal, parcuri degradate și, mai nou, câini fără stăpâni pe străzi. Și, totuși, cu ce se ocupă Nicușor Dan în timp ce Capitala se degradează? La începutul anului, Nicușor Dan ne-a anunțat zero investiții în acest an! S-a ținut de cuvânt, iar conturile primăriei sunt blocate, din nou, de afaceristul Constanda. În 2020, Echipa Firea a propus o soluție, dar s-au opus USR și PNL, fix susținătorii lui Nicușor Dan. Să îi vedem cum se descurcă acum, chiar dacă tot de la PSD cer soluții”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea afirmă că, „din birou, Nicușor Dan pare că nu vede realitatea”.

„Este suficient cât suferă, zilnic, oamenii din acest oraș. De un an o călătorie cu transportul în comun costă de trei ori mai mult. S-au promis servicii mai bune și ce se oferă? Vineri au lipsit din oraș aproape 500 de vehicule, o treime din parcul auto. Din cauza asta oamenii așteaptă mai mult în stații și stau înghesuiți în cele care vin deja pline. Anul trecut, erau scoase pe traseu aproape 1.900 de autobuze, troleibuze și tramvaie. Vineri, în București au circulat doar 1.400. Unde sunt restul? Stau pe butuci în garaje, fără piese de schimb sau anvelope. Din birou, Nicușor Dan pare că nu vede realitatea. Va privi, însă, la festivalurile pe care le-a aprobat în Grădina Cișmigiu. Da, ați citit bine, fix genul de evenimente pe care dacă le aproba Firea erau nocive. Dubla măsură a fost dusă la rang de artă de către primarul general. Activistul s-a transformat”, adaugă Firea.

Gabriela Firea îl acuză pe primarul general al Capitalei că a mințit când a spus că a salvat orașul de o criză financiară.

„Bucureștiul nu a fost niciodată în pericol să nu se poată finanța în urmă cu doi ani. În anul 2020, economia mondială a fost dată peste cap de pandemia Covid-19, iar soluția oferită de BERD a fost cea mai bună. Am avut de ales între un împrumut pe termen scurt, trei ani, și să blocăm Capitala pentru 10 ani, cu dobânzi în creștere. Asta a făcut Nicușor Dan acum! Și nici măcar nu a reușit să refinanțeze tot creditul. Când faci promisiuni deșarte, minciuna te prinde din urmă. A trecut un an și jumătate din mandatul actualului primar general. Unde sunt cei 100 km de conducte reparate în fiecare an? Un este salariul de 1.400 de euro pentru fiecare bucureștean? Ce știm sigur, din păcate, este că orașul, Capitala României, este îngropat în mizerie, șobolanii umblă liberi, șantierele sunt oprite, iar instituțiile de cultură sunt puse pe butuci. Le promit bucureștenilor că nu-i vom abandona. Consilierii generali PSD vor continua să propună soluții pentru oraș, chiar și în al 12-lea ceas! Este momentul ca majoritatea USR-PNL să uite de minciuni propagandistice și să-și amintească de oameni”, conchide fostul edil al Bucureștiului.