Gala Premiilor UNITER 2023 revine după șase șase ani la Timișoara

Gala Premiilor UNITER 2023 revine după şase ani la Timişoara în contextul exercitării titlului de Capitală Europeană a Culturii (CEC) şi va aduce câteva premiere, între care şi faptul că tot spectacolul va avea parfumul anilor '30 ai veacului trecut, a anunţat, miercuri, preşedintele UNITER, Dragoş Buhagiar, într-o conferinţă de presă la Timişoara.

Astfel, chiar gala în sine va fi în acest an, în premieră, un spectacol regizat de Răzvan Mazilu. Gala Premiilor UNITER va avea loc la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", pe 12 iunie, de la ora 20,00. Evenimentul va fi transmis în direct pe www.uniter.ro şi www.tvr.ro, TVR Cultural şi Radio România Cultural, conform Agerpres.

Totodată, publicul va putea urmări, în avanpremiera galei, trei dintre cele mai bine cotate spectacole de teatru ale anului 2022, nominalizate la premiile UNITER. Reprezentaţiile vor fi urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu publicul spectator.

În 7 iunie, de la orele 18,00 şi 21,00, în Sala 2 a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara (din Parcul Civic) va fi prezentat "Oedip Rege" de Sofocle, în regia lui Declan Donnellan şi scenografia semnată de Nick Ormerod, producător fiind Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova.

Pe 8 iunie, de la ora 19,00 şi pe 9 iunie, de la ora 16,00, Fabrica de Decoruri a Teatrului Naţional, deschisă în premieră ca spaţiu de spectacol, cu această ocazie, este gazda spectacolului "Antonin Artaud. Familia Cenci", după Shelley şi Stendhal, în regia lui Silviu Purcărete, scenografia Dragoş Buhagiar, producător Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi.

Pe 9 iunie şi 10 iunie, de la ora 19,00, la Sala 2 a Teatrului Naţional se prezintă "Seaside Stories" de Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goşu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija, cu regia, scenariul, universul sonor semnate de Radu Afrim, în scenografia Theodor Cristian Niculae; producător Teatrul de Stat Constanţa.

Dragoş Buhagiar a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că Gala UNITER a avut o evoluţie organică şi s-a adaptat de fiecare dată realizărilor teatrale, dar şi condiţiilor socio-politice. Dacă în anii '90, Gala UNITER a fost şi simbolul rezistenţei prin cultură la întâmplările politice din acel moment, astăzi în Capitala Culturală Europeană se pliază pe alte valori.

"Gala UNITER era (în anii '90, n.r.) un pol de valoare, de umanitate. Pentru că teatrul pune o rezistenţă; este fenomenul care ne arată cine suntem, cum am evoluat (...) Toată frumuseţea stilurilor, tot acest crossover pe care îl regăsim în diferitele locuri din Timişoara, am ales o parte din acest aspect şi ne-am focusat foarte tare pe anii '30, cu un decor şi costume ale anilor '30. Am ales perioada aceasta şi pentru că mie îmi place foarte tare şi o simt, am fost foarte preocupat de stilul Art Deco, dar şi pentru că eu consider că se potriveşte Timişoarei. Şi nu în ultimul rând, de curând am lucrat cu Răzvan Mazilu un spectacol la Opera Naţională Română Timişoara, 'Bal la Savoy', care ne-a prilejuit dezvoltarea acestei idei. Noi, artiştii, aşa suntem: rămânem cu lucruri care ne plac şi vrem să le dezvoltăm sau să ni le asumăm mai mult timp. Este şi cazul nostru", a afirmat Dragoş Buhagiar.

Managerul Teatrului Naţional Timişoara (TNTm), Ada Hausvater, a subliniat că odată cu Gala UNITER va intra în scenă şi fabrica de decoruri a TNTm, care a fost amenajată pentru prezentarea a două spectacole.

"Este vorba despre două reprezentaţii care vor avea loc în hala de producţie, special amenajată pentru aceste spectacole ale Teatrului Naţional din Iaşi. Scena teatrului din Iaşi este imensă, iar în hala de decoruri de la noi publicul va avea surpriza să vadă o minune. Teatrul poate schimba totul, este complet refăcută, arată minunat. Practic, deschidem acest spaţiu doar pentru aceste reprezentaţii, dar se vor putea juca şi alte spectacole, va trebui reamenajat. Fabrica şi hala, lansate în 2012, rămân cu destinaţia de producţie, pentru că acolo asamblăm decorurile pe care le construim în ateliere", a punctat Ada Hausvater.

Claudiu Mihail, unul dintre cei trei actori nominalizaţi pentru cel mai bun actor într-un rol principal, a declarat pentru AGERPRES că această nominalizare arată că, alături de colegii săi din echipa Teatrului "Marin Sorescu" din Craiova, a reuşit să ajungă la inimile publicului.

"Înseamnă că am reuşit să ajungem la oameni, că am reuşit să împărtăşim cu ei o parte din trăirile şi din gândurile noastre şi că publicul, la rândul lui, a apreciat", a mai punctat Claudiu Mihail, nominalizat pentru rolul titular din spectacolul "Oedip Rege" de Sofocle.