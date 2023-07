Gândaci la un spital de top din România: 'Clinici vechi de peste 90 de ani, care colcăie de gândaci și șobolani' - FOTO-VIDEO

Unii pacienți din Românua sunt nevoiți să treacă prin clipe cumplite! Obligați să se intereneze la spitalele din țară – uneori din lipsă de bani –, în unele unități spitalicești trebuie să se „lupte” cu insectele! Este și cazul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, de unde apar imagini de-a drept halucinante.

Gândacii se mișcă prin interior la clinica Pediatrie 1 de pe strada Moților din Cluj-Napoca. De asemenea, condițiile din baie nu sunt deloc adecvate pentru pacienți.

Ce spune parlamentarul Emanuel Ungureanu

Imaginile au fost postate de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu.

„Imaginile pe care le vedeți sunt din baia de la etajul 2, în fața saloanelor 21, 22, 23. Un tată disperat de groaza soției internată acolo cu copilul mi-a transmis aceste imagini”, a relatat deputatul Emanuel Ungureanu.

„Cluj-Napoca are un buget de peste jumătate de miliard de euro pe an și un primar, pe nume Boc, cu gura mare , care nu a reușit în 20 de ani să construiască nici măcar un spital de la zero. Eu am propus un teren pentru Spitalul de Copii, Consiliul Județean a gândit un proiect generos, USR a pus în PNRR bani pentru el, dar Boc și prietenii lui din PSD l-au scos cu ranga. Consecința? Copiii sunt tratați în clinici vechi de peste 90 de ani care colcăie de gândaci și șobolani”, a spus Ungureanu.

Filmarea poate fi disponibilă aici.