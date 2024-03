Gata de luptă! Piloţii ucraineni instruiţi în Marea Britanie pentru F-16 au obţinut certificarea şi îşi vor continua pregătirea în Franţa - FOTO

O duzină de militari ucraineni urmează cursuri de pregătire a piloţilor de F-16 în Danemarca, Marea Britanie şi Statele Unite şi ar trebui să fie gata instruiți în această vară.

The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France.