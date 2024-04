Georgia stă pe un butoi cu pulbere - Parlamentul georgian a adoptat în primă lectură controversatul proiect de lege privind influenţa străină

Potrivit manifestanţilor, această legislaţie este o atingere adusă libertăţii şi ar putea ameninţa apropierea Georgiei, fostă republică sovietică din Caucaz, de Uniunea Europeană.

În cadrul unui vot boicotat de opoziţie, partidul de guvernământ Visul Georgian a votat cu 83 de voturi la zero în favoarea proiectului de lege. Urmează alte două lecturi ale legii, un proces care ar putea dura săptămâni, mai ales că preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili, care este pro-europeană şi este în conflict cu guvernul, ar putea apoi să se opună prin veto proiectului de lege. Totuşi, deputaţii apropiaţi guvernului au o majoritate suficientă pentru a depăşi un veto prezidenţial.

Dacă textul va fi adoptat, organizaţiile care primesc mai mult de 20% din finanţare din străinătate vor fi obligate să se înregistreze ca "agenţi străini", altfel riscând amenzi.

UE, care a acordat Georgiei statutul de ţară candidată în decembrie, a solicitat să se renunţe la text, argumentând că acesta contravine programului de reforme pe care ţara trebuie să le întreprindă pentru a progresa în vederea aderării. Actualul proiect de lege "va îndepărta Georgia şi mai mult de UE, în loc să o apropie", a avertizat marţi, într-o postare pe X, preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Mii de persoane au manifestat luni şi marţi la Tbilisi împotriva textului, ceea ce a ridicat temeri de violenţe cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative programate în octombrie. Marţi seară, poliţia antirevoltă a dispersat manifestanţii pe străzile din apropierea Parlamentului, în timp ce deputaţii votau formularea finală a proiectului de lege. Ministerul georgian de Interne a declarat marţi seară că un ofiţer de poliţie a fost rănit şi le-a cerut protestatarilor să "înceteze acţiunile lor ilegale".

O nouă demonstraţie este programată pentru miercuri seara şi există risc de escaladare. Potrivit NEXTA, o organizaţie media independentă, autorităţile au început preventiv să consolideze intrările în clădirea Parlamentului.

Textul este comparat cu legea rusă privind "agenţii străini", folosită de Kremlin începând din 2014 pentru a persecuta vocile disidente, ONG-urile şi presa independentă. Guvernul georgian insistă că singurul său scop este o mai mare "transparenţă" în ceea ce priveşte finanţarea organizaţiilor.

La rândul său, preşedinta Zurabichvili a declarat că măsura contravine "voinţei poporului". "Aceasta este o provocare directă, o strategie rusă de destabilizare", a declarat ea.

De ani de zile, Georgia a dorit să-şi aprofundeze relaţiile cu Occidentul, dar partidul de guvernământ este acuzat că vrea, dimpotrivă, să apropie această ţară de 3,7 milioane de locuitori de Rusia. Luni, deputaţi ai guvernului şi ai opoziţiei s-au luat la bătaie în timpul unui schimb de replici pe marginea textului, provocând o încăierare în hemiciclu.

O primă versiune a acestui proiect de lege a fost abandonată în martie 2023, după proteste masive care au fost dispersate de poliţie cu ajutorul gazelor lacrimogene şi al tunurilor cu apă.

Right now, police in Tbilisi are reinforcing the parliament building



In an exclusive commentary for NEXTA, one of the protest organizers said that "there is a big chance" of escalation at the protests today due to the earlier decision of Georgian parliamentarians to approve the… pic.twitter.com/mIiO4KdXEW