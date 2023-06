Gerard Pique se pregătește de nuntă: Presa din Spania face anunțul momentului despre fostul star de la Barcelona

Presa spaniolă scrie că fostul fotbalist al FC Barcelona, Gerard Pique, şi iubita sa, Clara Chia, studentă la marketing, se pregătesc de nuntă.

Astfel, cei doi ar urma să anunţe că se vor căsători la 26 iunie, când are loc nunta lui Marc Pique, fratele lui Gerard, conform News.ro.

În urmă cu mai puţin de o lună, Piqué şi Chia au fost surprinşi la firma de bijuterii Rabat din Barcelona, ceea ce a declanşat zvonuri privind posibila achiziţie a unui inel.

Clara Chia are 24 de ani, iar Pique are 36 de ani şi formează un cuplu de aproape un an. Relaţia lor a fost îndelung mediatizată deoarece ar fi fost motivul care a dus la despărţirea fostului fotbalist de cântăreaţa columbiană Shakira.

În ciuda faptului că au avut 12 ani de relaţie şi au doi copii împreună, Shakira şi Piqué nu au fost căsătoriţi.