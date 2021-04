Gesturile de susținere a egalității rasiale sunt interzise la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Gesturile de a îngenunchea sau de a ridica pumnul, în semn de susținere a egalității rasiale sunt interzise la Jocurile Olimpice de la Tokyo ce se desfășoară la vară. Comitetul Olimpic Internațional (IOC) a decis să mențină măsura de a interzice protestele în incinta stadioanelor, în timpul ceremoniilor de premiere sau pe podiumurile de premiere.

Regula 50 interzice orice tip de „manifestare sau propagandă religioasă ori rasială” pe stadioane sau în alte locații din satul olimpic, iar IOC a decis că nu poate fi schimbată fără consultarea sportivilor care participă, scrie smartradio.ro.

3,547 de atleți care reprezintă 185 de țări și 41 de discipline sportive au răspuns la un sondaj în urma căruia regula ar fi putut fi modificată. Două treimi dintre respondenți consideră că astfel de acțiuni de protest nu potrivite într-un cadru sportiv, iar regula rămâne neschimbată, potrivit oficialilor.

Kirsty Coventry, președinta Comisiei Atleților a declarat că „majoritatea sportivilor au spus că nu este corect să-și exprime opiniile pe terenul de joc, la ceremoniile oficiale sau pe podiumuri, așa că recomandarea noastră este să ferim aceste locuri de proteste și demonstrații”.

Coventry a specificat că sportivii care vor încălca regula vor fi pedepsiți.

JO de la Tokyo vor debuta pe 23 iulie.

